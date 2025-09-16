¿Mayores al volante en Cáceres? El debate se reaviva

El accidente de tráfico por salida de vía que terminó con el fallecimiento de un hombre de 91 años al caer por un terraplén entre Logrosán y Cañamero reabre el debate sobre la edad máxima de conducción de los mayores. La localidad venía denunciando desde hacía más de una semana que este varón se había perdido. Se barajaron todas las hipótesis posibles, pero finalmente se halló un cuerpo sin vida en un barranco. Pese a que la Guardia Civil no se atrevió a confirmar que fuese el varón al que buscaban y remitió a los medios al informe forense, en la localidad se da por hecho que el cuerpo sin vida pertenecía al hombre perdido.

Polémica

Días después, con la localidad ya calmada, se reaviva el debate sobre los mayores al volante. Según la DGT (Dirección General de Tráfico), seguir conduciendo no depende de la edad, sino del estado de las capacidades y aptitudes que tenga cada individuo.

Edad

A partir de los 65 años, y para asegurar que se mantiene intacta la capacidad para conducir, se reduce el periodo de vigencia del permiso. Lo que se pretende con esto es aumentar la frecuencia de las revisiones médicas y de aptitud para que seguir con carné sea seguro para todos los conductores. De esta manera, los carné de conducir coches y motos se reduce a los cinco años, mientras que los de autobuses y camiones pasan a ser tres.

Reconocimiento médico

El reconocimiento médico que se debe superar y los criterios a evaluar son los mismos para cualquier edad. Es posible que, si durante el reconocimiento médico se detecta una enfermedad o deficiencia que, aunque de momento no impida la renovación, es susceptible de agravarse, el periodo de validez del permiso será menor. En este caso también sería menor el pago de la tasa para su renovación. Además, los mayores de 70 años están exentos de pagar las tasas de tráfico para la renovación. Solamente tienen que pagar el coste del reconocimiento médico.

Porcentaje

Según las estadísticas de la aseguradora RACE, el porcentaje de conductores de entre 65 y 85 años que no pasan el reconocimiento es de solo un 1%, mientras que los mayores de 86 años representan apenas un 2%. Eso sí, pueden existir limitaciones a la hora de circular únicamente de día o en una determinada zona geográfica.

14%

Continuando con las estadísticas, el censo total de conductores en España es de 28,1 millones de personas. Del total, unos cuatro millones eran personas mayores de 65 años, por lo que representan todavía un porcentaje superior al 14%.

