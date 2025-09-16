La música del Festival Internacional de Guitarra Arroyo de la Luz se abre paso por la comarca Tajo-Salor

Tras cuatro ediciones en la localidad arroyana, el Festival Internacional de Guitarra Arroyo de la Luz se abre a nuevos escenarios de la Mancomunidad Tajo-Salor. En su quinta edición, los conciertos de artistas, tres de ellos ganadores del premio Francisco Tárrega, llegarán a otros tres municipios: Brozas, Alcántara y Garrovillas de Alconétar.

El festival se celebrará del 19 al 28 de septiembre, e incluirá un campus de guitarra, un concurso internacional de interpretación juvenil y un ciclo de cinco conciertos gratuitos y con entrada libre.

Programa

Deion Cho. / Cedida

La programación arrancará el viernes 19 de septiembre, a las 20.30 horas, con un recital en el Corral de Comedias de Arroyo de la Luz, a cargo del guitarrista coreano Deion Cho y el Cuarteto Palatín, que interpretarán una obra de Mario Castelnuovo-Tedesco.

Cuarteto Palatín / Cedida

El sábado, también en Arroyo de la Luz, será el turno de Ricardo Gallén, a quien Jacinto Sánchez, presidente de la Asociación de Guitarra Clásica de Extremadura (Aguicex) que gestiona el festival, definió como seguramente "uno de los más reputados pedagogos y guitarristas a nivel mundial". Sánchez destacó que Gallén lleva muchos años acudiendo a Extremadura y "no ha repetido programa en todos estos años" y confía en que el Corral de Comedias se llene con la actuación.

Ricardo Gallén. / Cedida

Al día siguiente, en lugar de un concierto, tendrá lugar la final del Concurso Internacional de Interpretación Juvenil 'Ángel Iglesias', al que concurrieron quince jóvenes de hasta 20 años, procedentes de diferentes partes del mundo. Sin embargo, solo cinco finalistas competirán en esta última fase: una aspirante de Lituania, otro de Eslovenia y tres representantes de España. El certamen reparte más de 3.000 euros en premios, una guitarra valorada en 2.000 euros, así como un concierto remunerado para la Asociación Musical Cacereña y otro en el siguiente festival.

De forma paralela, se desarrollará un campus de guitarra en el que se ofertaron 25 plazas dirigidas a estudiantes de conservatorio y escuelas de música, con edades de entre los 8 y 17 años. Este espacio formativo incluirá clases, talleres, charlas y actividades de ocio durante el fin de semana (del 19 al 22 de septiembre).

Conciertos en las nuevas sedes

Por primera vez, el festival sale de su sede principal para llegar a otras localidades de la comarca Tajo-Salor. El centro cultural La Sinagoga de Alcántara acogerá el 26 de septiembre el recital del guitarrista cordobés Álvaro Toscano.

Daniel Sánchez Seijo. / Cedida

El concierto del sábado 27 de septiembre, en el Corral de Comedias de Garrovillas de Alconétar, dispondrá de dos partes: el ganador del Concurso Ángel Iglesias 2024, Daniel Sánchez Seijo, ofrecerá la primera parte, y Cáceres Guitar Quartet protagonizará la segunda parte.

Cáceres Guitar Quartet. / Cedida

El cierre del festival será el domingo 28 de septiembre en el Convento de las Comendadoras de Alcántara, en Brozas, con un concierto que darán dos intérpretes de raíces extremeñas: Ester Esteban (flauta) y Javier Lucío (guitarra) pondrán el broche final a la quinta edición.

Ester Esteban y Javier Lucío. / Cedida

Tres premios Francisco Tárrega

El Festival Internacional de Guitarra Arroyo de la Luz de 2025 contará con la presencia de tres guitarristas galardonados con el Premio Internacional 'Francisco Tárrega': Ricardo Gallén (1999), Deion Cho (2023) y Álvaro Toscano, que recientemente acaba de conseguir este reconocimiento. Uno de los galardones "más prestigiosos que existen a nivel internacional", describió el presidente de Aguicex.

"Vamos a tener tres guitarristas que han sido primeros premios en el Francisco Tárrega", destacó Sánchez.

Clases magistrales

Como novedad, Aguicex lanzó un programa de becas a alumnos de conservatorios extremeños, que les permitirá participar en las clases magistrales que impartirán los tres premiados del Francisco Tárrega y por Ester Esteban, ganadora de premios en concursos de interpretación de flauta y piccolo y miembro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, apuntan desde la organización.

Posible ampliación en próximas ediciones

"La guitarra va a ser el puente para acercar a las personas a la música, formación e interpretación a través de conciertos en directo", subrayó Esther Gutiérrez, vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, quien además dejó abierta la posibilidad de que el festival continúe ampliando su alcance a más municipios en futuras ediciones.

Por su parte, Nuria Franco, directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), elogió la "importante" labor de Aguicex que desarrolla desde hace más 20 años "formando a jóvenes talentos extremeños en el arte de la guitarra clásica, apoyando a grandes intérpretes de nuestra región y posicionando a Extremadura en el panorama nacional e internacional".