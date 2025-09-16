Los Buitres Leonados invitan a vivir un fin de semana sobre ruedas en Malpartida de Cáceres

El paraje de San Isidro, en Malpartida de Cáceres, acogerá del 18 al 21 de septiembre la XIX Concentración Internacional de Motos Buitres Leonados en la que se encuentra enclavado el festival 'ExtremarockSummerdEndFest'. El evento, con actividades y conciertos abiertos y gratuitos, atraerá a más de 700 motocicletas.

La agenda contempla rutas, conciertos, actividades culturales y concursos populares. La cita arrancará el jueves con la apertura de inscripciones y las primeras actuaciones musicales que darán la bienvenida a los participantes. Al día siguiente, se celebrará la ruta motera hasta Alcántara con parada de convivencia, paella popular y una tarde de concursos y conciertos con grupos como Sofritos Band, ZaLake, Verea y Sobersión.

Programa

El sábado contará con citas culturales, con visitas al Museo Vostell y al Monumento Natural de Los Barruecos, así como un matiné en la plaza de Malpartida y 'La Fiesta de los Pueblos'. Por la tarde, habrá concursos tradicionales y el certamen de tatuajes, patrocinado por WizardTatoo. Por la noche, se rendirá homenaje a los moteros fallecidos este año, seguido de los conciertos de ZAS, Franky Med, The Bank Robbers y TNT 70’s AC/DC Cover Band.

El evento se cerrará el domingo 21 con un desayuno colectivo, misa motera, ruta hasta la Plaza Mayor de Cáceres y un acto de clausura con comida de hermandad, sorteos y entrega de premios.

Cita para los amantes de las motos

La concentración de Buitres Leonados "no es solo un evento, es un punto de encuentro donde la pasión por la carretera se combina con la amistad, la música y la memoria de quienes ya no están. Año tras año, se consolida como una cita indispensable para quienes ven en la moto no un simple vehículo, sino un estilo de vida", señalan desde el club motero .

Asimismo, expresan su agradecimiento a las instituciones y colaboradores que hacen posible este evento. "Su implicación resulta fundamental para consolidar un evento que, según datos de la empresa Ontyche Digital, genera un impacto económico superior al millón de euros en la comarca, beneficiando de manera directa al tejido hostelero, comercial y turístico de la zona".

Convivencia

Con su carcter festivo y fraternal, el encuentro proyecta la imagen de Malpartida de Cáceres como "referente del motociclismo y la convivencia", ofreciendo a visitantes y participantes una experiencia "única en un enclave natural de gran valor", destaca el grupo aficionado a las motos. En encuentro cuenta con la implicación de la corporación municipal y la colaboración de los vecinos de Malpartida de Cáceres. "Aunque la capacidad hotelera de la zona es reducida, la riqueza natural, el atractivo paisajístico y el carácter abierto de la tierra extremeña son aval suficiente para garantizar una experiencia inolvidable y han animado a los participantes a utilizar el recinto para acampar".

Por su parte, el regidor local, Alfredo Aguilera, destaca "el orgullo que supone para la localidad albergar un acontecimiento que aúna deporte, cultura y tradición, y que proyecta una imagen positiva de nuestro municipio dentro y fuera de Extremadura". Mientras que la organización subraya que "este encuentro nació de la ilusión de unos pocos moteros y hoy es una referencia obligada para los amantes de las dos ruedas".

