Proponen habilitar un área municipal para caravanas en en recinto ferial de Trujillo

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha planteado la creación de un área municipal de autocaravanas en la zona del ferial de Trujillo, con el objetivo de dar respuesta al creciente número de visitantes que viajan bajo esta modalidad turística.

Raque Iglesias, presidenta de la formación, señala que el municipio necesita un espacio adecuado para acoger a los usuarios de autocaravanas. «Trujillo, por su riqueza histórica y paisajística, se ha convertido en un destino prioritario para este tipo de viajeros».

Desde el colectivo subrayan que un área de estacionamiento regulada en el recinto ferial permitiría reforzar la oferta turística y en este sentido, piden agilizar la tramitación de licencias para estos vehículos.