Convocan una tractorada en Pozuelo de Zarzón por "falta de negociación" en los contratos de compraventa de aceitunas

La organización agraria La Unión ha convocado una tractorada y concentración el próximo miércoles 24 de septiembre en Pozuelo de Zarzón en protesta por la "falta de negociación" de los contratos de compra-venta de aceituna de mesa.

Así lo ha anunciado el secretario técnico de La Unión, Luis Cortés, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha recordado que la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria establece que la negociación de los contratos agroalimentarias "se deben firmar en un plazo razonable" de tal manera que su dilación supone la debilitación en la otra parte.

Precios

Sin embargo, Cortés ha asegurado que las industrias elaboradoras de aceituna de mesa "están retrasando de manera injustificada" la firma de los contratos de compra-venta de aceituna de mesa "con el fin de presionar al sector productor a que negocia el precio a la baja por la presión de la maduración de las aceitunas".

Por su parte, los productores siguen reivindicando que el precio que deben reflejar los contratos es el que estipula la ley, "nunca por debajo de los costes de producción, calculados en 1,10 euro/kg más el porcentaje de beneficio del agricultor calculado a modo de ejemplo en 1,32 euro/kg de media".

Protesta

Por este motivo, Cortés ha señalado que para "presionar a las industrias a la firma de los contratos de compraventa con el tiempo suficiente para no llevar el conflicto al inicio de la campaña de recolección", La Unión ha comunicado a la Delegación del Gobierno en Extremadura la convocatoria de un acto de protesta en Pozuelo de Zarzón el próximo 24 de septiembre de 10.00 a 15.00 horas.

Una protesta en la que, además de la concentración en la rotonda que une las principales carreteras, se va a realizar una marcha de tractores desde los pueblos limítrofes, según señala La Unión en nota de prensa.

Amenazan con un paro general

En ese sentido, Luis Cortés ha advertido de que si como resultado de dicha concentración no se solventa el problema, la organización convocará un "paro general de recogida de aceitunas en las comarcas productoras", con el objetivo de "reivindicar a las industrias un precio justo" y a la Administración Regional que en base a las Competencias que tiene atribuidas "publique de una vez por todas los costes de producción de este producto", señala.

Finalmente, Cortés ha concluido asegurando que La Unión "no va a permitir que una campaña más los compradores se pongan de acuerdo" para pagar por este producto un precio que, "además de ilegal es inmoral", ya que según ha señalado, "la demanda internacional de aceituna de mesa es superior a la oferta y además los precios de venta al consumidor están muy por encima de los pagados a los productores", por lo que "el margen comercial es suficiente para satisfacer el precio reivindicado por los productores".