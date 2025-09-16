Trujillo volverá a teñirse de rosa con la marcha contra el cáncer, el domingo

La ciudad trujillana volverá a teñirse de rosa el próximo domingo, 21 de septiembre, con la marcha solidaria, conocida como ‘marcha rosa’, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

La cita arrancará a las diez de la mañana, desde la plaza Mayor, con un recorrido accesible de cinco kilómetros, pensado para todas las edades. Así, familias, grupos de amigos e incluso mascotas, podrán sumarse a una caminata que, más que un reto deportivo, busca ser un gesto colectivo de apoyo a pacientes y familiares, además de un recordatorio de la importancia de la investigación y la prevención.

El precio de la inscripción es de cinco euros e incluye el dorsal y una camiseta conmemorativa. La recaudación irá destinada a los programas y proyectos de la AECC.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el sábado, en los bajos del Ayuntamiento de Trujillo, de 9.30 a 14 y de 17 a 20.30, según subraya la junta local.

Asimismo, el colectivo anima a no dejar para última hora la adquisición de dorsales, ya que el interés por esta actividad crece cada año y se espera una gran participación.