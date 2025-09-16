Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trujillo volverá a teñirse de rosa con la marcha contra el cáncer, el domingo

La junta local trujillana de la AECC venderá los dorsales hasta el sábado, en los bajos del Ayuntamiento, por cinco euros

Participantes de la marcha contra el cáncer, el año pasado.

Participantes de la marcha contra el cáncer, el año pasado. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La ciudad trujillana volverá a teñirse de rosa el próximo domingo, 21 de septiembre, con la marcha solidaria, conocida como ‘marcha rosa’, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

La cita arrancará a las diez de la mañana, desde la plaza Mayor, con un recorrido accesible de cinco kilómetros, pensado para todas las edades. Así, familias, grupos de amigos e incluso mascotas, podrán sumarse a una caminata que, más que un reto deportivo, busca ser un gesto colectivo de apoyo a pacientes y familiares, además de un recordatorio de la importancia de la investigación y la prevención.

El precio de la inscripción es de cinco euros e incluye el dorsal y una camiseta conmemorativa. La recaudación irá destinada a los programas y proyectos de la AECC.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el sábado, en los bajos del Ayuntamiento de Trujillo, de 9.30 a 14 y de 17 a 20.30, según subraya la junta local. 

Asimismo, el colectivo anima a no dejar para última hora la adquisición de dorsales, ya que el interés por esta actividad crece cada año y se espera una gran participación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents