La Escuela de Música de Trujillo abre su matrícula y llama a todas las edades

La Escuela Municipal de Música de Trujillo ha presentado este lunes, su programación para el nuevo curso académico, que dará comienzo el próximo 1 de octubre. Dicha presentación tuvo lugar en el Ayuntamiento, por parte de la concejala, Consuelo Soriano y Juan Francisco Mateos, el director.

El plazo de matrícula estará abierto, oficialmente, hasta el 30 de septiembre, aunque, si quedaran plazas libres tras esa fecha, se podrían ocupar contactando directamente con la escuela. Así, los impresos ya pueden recogerse en el servicio de información del consistorio o descargarse de la web.

Respecto al inicio de curso, Mateos destacó la ilusión con la que se afronta el que será el 38, «abriendo las puertas de la educación musical a Trujillo y su comarca».

Del mismo modo, el director recordó que la matrícula está abierta desde los 5 años, sin límite de edad, con un seguimiento individualizado para cada alumno.

«Requiere un esfuerzo, pero, la recompensa merece la pena. Animo también a la gente mayor que siempre ha tenido interés por la música, a que se apunte», dijo.

Por su parte, Consuelo Soriano subrayó el valor de la escuela como primer paso para quienes deseen formarse de manera profesional. «La tarea que se realiza en las escuelas de música es fundamental como preparación para el conservatorio y la de Trujillo lo pone muy fácil», aseveró. En este sentido, quiso agradecer la respuesta que se obtiene año tras año, por parte del alumnado de la ciudad y comarca.

Oferta académica

Según detalló Mateos, la oferta será similar a la de años anteriores. Así, se contará con iniciación a la música desde los siete años y lenguaje musical. En cuanto a instrumentos, se mantiene piano, guitarra clásica y eléctrica, bajo eléctrico, acordeón, laúd, bandurria y flauta travesera, además de violín, cuya continuidad dependerá del número de matrículas que se confirmen. En cualquier caso, piano y guitarra se consolidan como las especialidades con mayor demanda.

Cabe señalar que una vez que finalice el periodo previsto para formalizar las matrículas, se celebrará una reunión, concretamente, el 1 de octubre, para concretar con los padres y los alumnos el horario de las clases individuales, puesto que las colectivas, ya tienen un horario determinado, precisó el responsable de la escuela.