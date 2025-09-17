Inversión de 300.000 euros en Alcántara: mejoras en la piscina y un nuevo recurso turístico

Con una inversión superior a los 320.000 euros de fondos de la Diputación Provincial y la cofinanciación del Ayuntamiento de Alcántara (máximo del 15%) se ha ejecutado una reforma en la zona de vestuarios y baños de la piscina municipal, así como el espacio destinado a la entrada y taquilla. Los trabajos se han financiado con el Plan Activa Bianual 2021-2022 por un importe de 135.313, 61 euros.

Las labores en la piscina no han sido las únicas acometidas dentro de esta inversión. También se ha actuado en la travesía San Antón y en la instalación de un video mapping en el Conventual de San Benito.

Mejora de accesibilidad

En el caso de la travesía San Antón, la intervención ha sido financiada a través del Plan Activa Obras 2023, con un importe de 123.111,45 euros. La actuación ha consistido en la renovación integral de la vía en la que se ha sustituido el empedrado por adoquines para mejorar la accesibilidad de una calle.

El vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, visitó las distintas actuaciones realizadas en Alcántara junto a la teniente de alcaldesa, Begoña Muñoz y el segundo teniente de alcaldesa, Gonzalo Blanco.

Conventual de San Benito en Alcántara

Durante la visita, también acudió al Conventual de San Benito en Alcántara para ver el video mapping, una propuesta visual que recrea la historia de un órgano que existía en este espacio. La inversión destinada a este recurso ha sido de 65.409 euros.

"Nos ha sorprendido el video mapping que recrea la historia de un órgano que existía en el Conventual de San Benito en Alcántara, y bueno, pues recomendamos la visita del mismo porque es espectacular, tanto el patrimonio que tiene Alcántara en este conventual como la exposición que ha creado el Ayuntamiento con estos fondos de la Diputación de Cáceres", señaló García Nicolás.