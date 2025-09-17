Morales insta a la lucha contra el "teoría del gran remplazo" en Barcelona

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, invitado por la Federación de Asociaciones Extremeñas de Cataluña, impartió una conferencia en el Saló de Cent del Ayutamiento de Barcelona, en el marco de los actos organizados con motivo del Día de Extremadura que se organizan a lo largo de septiembre. Durante su intervención, instó a luchar contra la llamada teoría del gran reemplazo, un concepto que definió como una "teoría conspirativa creada y utilizada por la ultraderecha, con la que justifican el rechazo a los y las migrantes o la deportación de millones de inmigrantes e hijos".

'Nosotras, Nosotros, Nosaltres' fue el título de la conferencia en la que el presidente provincial reflexionó sobre la migración, sobre "la integración y la convivencia, uno de los mayores desafíos de cualquier proceso migratorio". En esta sala de la casa consistorial, que se convirtió en sede de "una parte de las mejores embajadoras de Extremadura, como son las asociaciones extremeñas de dentro y fuera de nuestro país", se dirigió al público formado por extremeños o descendientes de ellos que en algún momento tuvieron que abandonar su región.

El 'Saló de Cent' del Ayuntamiento de Barcelona. / Diputación de Cáceres

Allí, el mandatario de la institución provincial añadió que las actitudes de la teoría del gran remplazo han llevado a "hechos dramáticos, con claros ejemplos sin salir de nuestro país", refiriéndose a los hechos de Torre Pacheco, de Jumilla, de Hernani, de Alcalá de henares, de Playa de Castell de Ferro o de Pozuelo de Alarcón, "además de discursos xenófobos por parte de responsables institucionales".

Juego del populismo

Ante tal situación, apeló a "luchar contra la institucionalización del racismo, contra esas voces que se levantan como voces autorizadas, ya sea por las siglas que las amparan, por los seguidores que tienen, por los likes o me gustan".

Por ello, sostuvo que "es momento de no seguir el juego a los populismos , de desenmascarar ese lenguaje que pretende suavizar o maquillar mensajes xenófobos; es momento de humanidad, porque hablar de migración es hablar de personas, de trayectorias, de luchas y de sueños, es hablar de la capacidad que tenemos como sociedad para acoger, integrar y enriquecernos mutuamente; momento de construir una cultura del encuentro, por la memoria de los que se fueron y por la dignidad de los que llegan".

Emigración extremeña

Asimismo, Morales recordó el pasado migratorio de los españoles, de manera especial de Extremadura y, por otro, "la contribución de la migración al desarrollo de un país". De tal forma, acudió a los estudios realizados por el doctor en Geografía e Historia Moisés Cayetano, en los que indica que de 1941 a 2005, casi un millón de extremeños y extremeñas abandonaron su tierra. Frente a esto, la diputación señala que tal como apuntan estudiosos como Claudia Finotelli y Sebastian Rinken, "se ha vivido un asombroso crecimiento de la población total en España entre 1998 y 2024, pasando de 40 millones de personas a 48,6 millones, un aumento que se debe casi en su totalidad a la inmigración que, actualmente, según datos del INE, suma casi 9 millones de personas en España".

La conferencia impartida por el presidente de la institución provincial. / Diputación de Cáceres

"Y una cosa se ha puesto en evidencia en múltiples ocasiones -expresó Morales-, y es que la inmigración ha sido un motor clave del mercado laboral, muchos inmigrantes aportan en sectores de alta demanda, como la construcción, los servicios, la hostelería, el cuidado de nuestros mayores… Y ayudan a mitigar el reto del envejecimiento poblacional".