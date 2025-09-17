Cáceres apela a frenar la desigualdad de género en el ámbito rural

El Complejo Cultural San Francisco de Cáceres acogió una jornada cuyo objetivo fue fortalecer la respuesta de las administraciones frente a la violencia de género, mediante el intercambio de experiencias, recursos y estrategias que permitan a los ayuntamientos ofrecer una protección más eficaz a las víctimas.

Durante el encuentro se abordaron las novedades introducidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, subrayó que la jornada vendría a abordar las novedades "porque eso nos hará trabajar de un modo más eficaz, coordinado y evitando ciertas situaciones desagradables", no solo en el caso de asesinatos, sino también en la desigualdad y maltrato "que existe en cualquier ámbito, territorio, clase social, pero especialmente en Extremadura en el ámbito rural tenemos que trabajar de una forma mucho más cercana".

Gutiérrez destacó también el papel de las entidades locales como las administraciones más próximas al ciudadano y apuntó que, según estudios, en el ámbito rural hay "un índice de desigualdades en cuanto a la igualdad de género y en este sentido, todas las administraciones tenemos que trabajar de la mano". La vicepresidenta primera inauguró la jornada y durante su intervención concretó que, conforme a los datos de ONU Mujeres, "cada 10 minutos muere una mujer en el mundo por violencia de género". Por otra parte, expresó que "si queremos una sociedad más justa y equitativa no lo podemos conseguir si no hay igualdad de género".

Casos de violencia de género

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, recordó que en Extremadura llevaba dos años sin víctimas mortales por violencia de género, no obstante en 2025 se han registrado dos asesinatos machistas, uno en cada provincia. Según datos del Ministerio del Interior, el sistema VioGén tiene registrados 105.509 casos activos en toda España, de los que 2.964 corresponden a Extremadura, situando a la región como la décima con más casos.

Jornada sobre la Justificación de los Fondos de Estado del Pacto Contra la Violencia de Género / Carlos Gil

"Tenemos una ley desde hace 21 años y es difícil saber cuantas vidas hemos salvado con la aplicación y tenemos que seguir trabajando para eliminar esta auténtica lacra que tiene España", declaró Quintana. "Los datos están ahí, son objetivos y lo que tienen que hacer es impulsarnos, ayudarnos, comprometernos y luego concienciar para que sigamos tratando de eliminar esta violencia de género".

Entorno de la víctima

El delegado de Gobierno insistió en la importancia del entorno de la víctima. Por ello, trasladó que es "imprescindible" su colaboración. "No puede ser que en los dos casos extremeños no estaban activos en el Sistema VioGén. Creo que siempre nos queda ese género de duda de si el entorno no podría haber hecho algo más". Por tal motivo, valoró que para mejorar los datos "tienen que ser a base de la implicación del entorno de la victima".

Cuando el entorno de la víctima ayuda en la denuncia está ayudando, "no está haciendo nada malo, sino precisamente está tratando de salvar una vida", puntualizó.

Ayuntamientos

El delegado subrayo también el papel de los ayuntamientos como la institución pública más cercana al ciudadano y consideró como "un aspecto clave" el compromiso de luchar contra la violencia de género con la implicación de los consistorios. Por ello, destacó esta iniciativa de la Diputación de Cáceres para concienciar a los servicios sociales y consistorios sobre la importancia de participar, colaborar e interiorizar de " importancia que tiene la concienciación para luchar contra esta lacra".

Por otra parte, reconoció que muchos convenios están firmados, aunque señaló que aún están pendientes los de Cáceres y Badajoz, lo que calificó como incomprensible: "las ciudades mayores de 20.000 habitantes y más pequeñas vienen firmando".

Enfoque

La jornada tuvo un enfoque práctico y técnico, con la participación programadade expertas procedentes de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad y de la Administración General del Estado para acercar a los asistentes al contenido renovado del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, proporcionar herramientas para gestionar los fondos del citado acuerdo, así como el refuerzo del trabajo diario en los municipios.

