El emotivo pregón de fiestas que el alcalde de Jarandilla no pudo pronunciar

En las fiestas tradicionales de los pueblos de Cáceres uno de los momentos marcados en rojo es el pregón. Hay municipios en los que únicamente los ofrece el alcalde, otros en los que es turno de un famoso o de alguien ilustre de la localidad. Y otros en los que varias personas pronuncian unas emotivas palabras.

Jarandilla

En el caso de Jarandilla de la Vera, que ha celebrado sus fiestas hace apenas unos días en honor al Cristo de la Caridad y con un gran protagonismo de la tauromaquia. Su alcalde, Fermín Encabo, no se vio capacitado para subirse al atril debido a un asunto familiar grave que le conmovió. Esto le impidió recitar su habitual misiva a los convecinos, por lo que tomó la decisión de difundir su pregón más emotivo a través de redes sociales.

Pregón

El discurso de Encabo ha sido aplaudido por los vecinos, quienes le han mostrado su apoyo ante su problema familiar. El texto rezaba lo siguiente:

"Un año más, nos disponemos a celebrar las fiestas en honor al Cristo de la Caridad. Me gustaría y desearía que viviéramos estas fiestas con la misma ilusión, entusiasmo y alegría de todos los años. Estamos en fiestas y es hora de hacer un paréntesis en nuestro día a día. Sé que algunos tendrán que alternar trabajo y ocio, pero no por menos dejéis de disfrutarlas. Los jarandillanos siempre nos hemos caracterizado por el trabajo, la unión y el respeto a los demás. Un año más os pido que sigamos así, unidos. De esta manera seguiremos creciendo y haciéndonos más fuertes. Hay un dicho que dice: si quieres llegar rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado. Por eso, vamos a estar juntos y unidos".

Unión

"Para ser realmente grandes hay que estar con las personas, no por encima de ellas, porque el sentido de la vida es tener valores, no cosas de valor. Las fiestas patronales son como el ADN, son herencias que vamos recibiendo desde que nacemos a través de la familia. Espero y deseo que sigamos transmitiendo ese legado a nuestros jóvenes. Seguro que encontraremos obstáculos, pero cuando la voluntad es grande, los obstáculos son pequeños".

Agradecimiento

No faltaron las palabras de agradecimiento hacia las autoridades: "Con su trabajo, velan por nuestra seguridad: Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, servicios sanitarios, Cruz Roja, trabajadores del Ayuntamiento y a todas las peñas. Ellas son las que año tras año llenan la plaza de colorido y hacen crecer la fiesta. También quiero recordar a todas las personas que por culpa de los incendios lo han perdido todo: sus trabajos, sus casas y en algunos casos sus animales. Mis palabras no solucionan sus problemas, pero sirven, al menos, para dar fuerzas y ánimo".

Su pregón hubiera concluido mostrando el cariño hacia bomberos, agricultores, ganaderos y todas las personas que han estado en los mencionados incendios forestales, así como a la Concejalía de Festejos: "¡Viva el Cristo de la Caridad!".

Más trabajo...

Un pregón que a Encabo le hubiera encantado pronunciar. Ahora, tocará esperar a las fiestas de 2026 para volver a dirigirse a su pueblo. Entretanto, y tras unos días de desconexión, promete seguir trabajando por Jarandilla de la Vera.