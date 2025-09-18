Pelea en la provincia de Cáceres
Un altercado nocturno en Tiétar acaba con dos hombres apuñalados y en el hospital
Los heridos, de 28 y 33 años, fueron evacuados al Hospital Campo Arañuelo, aunque, al de 33 años, fue trasladado posteriormente al de Badajoz. Sufren heridas graves
A. V. N.
Una discusión en la localidad cacereña de Tiétar termina con dos hombres hospitalizados con lesiones de gravedad. El altercado se registro ayer, 17 de septiembre, a las 22.30 horas e implicó a dos hombres de 28 y 33 años.
Durante la pelea, el joven de 33 años fue apuñalado con un arma blanca, sufriendo heridas graves y los sanitarios optaron por su evacuación al Hospital de Navalmoral de la Mata. Sin embargo, y dada su gravedad, fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.
Por su parte, el presunto agresor, del hombre 28 años, también resultó gravemente herido e ingresó en el hospital moralo.
Actualmente, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres investiga lo sucedido para esclarecer lo sucedido.
