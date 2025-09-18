Un altercado nocturno en Tiétar acaba con dos hombres apuñalados y en el hospital

Una discusión en la localidad cacereña de Tiétar termina con dos hombres hospitalizados con lesiones de gravedad. El altercado se registro ayer, 17 de septiembre, a las 22.30 horas e implicó a dos hombres de 28 y 33 años.

Durante la pelea, el joven de 33 años fue apuñalado con un arma blanca, sufriendo heridas graves y los sanitarios optaron por su evacuación al Hospital de Navalmoral de la Mata. Sin embargo, y dada su gravedad, fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.

Por su parte, el presunto agresor, del hombre 28 años, también resultó gravemente herido e ingresó en el hospital moralo.

Actualmente, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres investiga lo sucedido para esclarecer lo sucedido.