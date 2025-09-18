Huertas de Ánimas se moviliza contra el «abandono» del Ayuntamiento de Trujillo

Los vecinos y vecinas de Huertas de Ánimas se preparan para salir a la calle. De hecho, este sábado, a las doce, el parque de la Plaza de Coros y Danzas Virgen del Rosario acogerá una concentración vecinal, con el fin de exigir al Ayuntamiento de Trujillo respuestas a una larga lista de necesidades.

Así lo corrobora la plataforma de asociaciones de este núcleo de población, promotora de la convocatoria, que resume el malestar acumulado bajo el lema: ‘Contra los retrasos, promesas incumplidas y abandono del ayuntamiento’. Los detalles se concretarán con la lectura de un manifiesto.

No es la primera vez que las asociaciones de Huertas manifiestan su descontento respecto a la gestión del consistorio. Hace un año, sus representantes ya ofrecieron una rueda de prensa en la que concretamente, denunciaban la paralización de las obras de la residencia de mayores, que, a día de hoy, sigue inconclusa.

Entonces, la plataforma ya tenía previsto convocar una concentración a las puertas del edificio, pero, una reunión con Inés Rubio, la alcaldesa, frenó la protesta.

Ahora, al considerar que los compromisos adquiridos por la mandataria no se han traducido en hechos, la movilización se hace inevitable y la batería de reivindicaciones, mucho más extensa.

Demandas urgentes

Así, a la petición inicial de la puesta en marcha de la residencia y el centro de día, se suman demandas básicas como la limpieza de las calles, la pavimentación y el arreglo de baches en diversas vías o el refuerzo del alumbrado, que en algunas zonas es deficiente o inexistente. En esta línea, la vecindad también reclama la renovación de las canalizaciones de agua potable y mejoras en el alcantarillado.

Por otra parte, la plataforma también remarca la necesidad de reabrir el centro de pensionistas, un asunto que pasa por sacar a licitación la barra del bar o poner a punto la instalación eléctrica de la cocina, la climatización y la calefacción. Estas deficiencias ya limitaron a los usuarios acudir al centro durante los meses de invierno.

La creación de la nave multiusos reflejada en los presupuestos participativos, las mejoras en el pabellón polideportivo y el apoyo a las asociaciones y a sus actividades, completan un listado de «necesidades elementales, que afectan a la vida de los vecinos».