Historias

La buena relación entre María Guardiola y Fermín, alcalde de Jarandilla de la Vera: "Hicimos una videollamada con Alejandro Sanz"

La presidenta de la Junta mantiene un buen trato con el regidor verato desde la rotura de la balsa de riego en marzo y se interesó por su estado tras no poder pronunciar el pregón de las fiestas: "Los colores políticos no deben anteponerse"

María Guardiola. En la foto redonda, Fermín Encabo, alcalde de Jarandilla de la Vera.

María Guardiola. En la foto redonda, Fermín Encabo, alcalde de Jarandilla de la Vera. / E. P.

Ángel García Collado

Cáceres

El pregón que el alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo, no pudo pronunciar debido a un asunto familiar de gravedad no ha parado de desatar reacciones tanto vecinales, como políticas. El regidor quiso hacer públicas las palabras que no logró contar en las fiestas tradicionales de la localidad verata y contó con este diario para lograr una mayor difusión.

Guardiola reacciona

Una de las personas que han reaccionado a esta noticia ha sido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Con Fermín Encabo le une una gran relación desde la rotura de la balsa de riego en Jarandilla el pasado mes de marzo, y el regidor verato quiere "normalizar" la buena sintonía entre dos dirigentes de partidos políticos de ideas opuestas.

Trayectorias

La trayectoria política de Guardiola es de sobra conocida. Pero la de Encabo no tanto. El alcalde cumple su tercer mandato al frente del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera. Antes, ya había pasado otros doce años como teniente alcalde. El PSOE suele vencer con mayoría absoluta en las elecciones municipales de la localidad, no así en las autonómicas y generales, donde gana el Partido Popular: "Esto demuestra que, en los pueblos, se vota a la persona". Además, mantiene una gran amistad con el expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a quien acompañó en su Ejecutiva regional.

Amistad

A raíz de esas llamadas para interesarse por la situación del pueblo tras la rotura de la balsa y las rápidas ayudas que prestó la Junta al municipio, Guardiola y Encabo han formalizado una amistad. "Los colores políticos no tienen por qué anteponerse a las personas. Debemos respetar a todo el mundo. No podemos rivalizar tanto la política porque, al final, son los ciudadanos quienes siguen nuestros pasos", señala el alcalde.

Alejandro Sanz

En una de sus charlas, según cuenta Encabo, Guardiola le expresó su deseo de conocer al cantante Alejandro Sanz. Éste, mundialmente conocido, tiene una finca en Jarandilla y es habitual que pase allí muchos días del año, sobre todo en los festejos populares como Los Escobazos. Además, este verano ha montado una carpa para ensayar los conciertos con sus músicos. En una visita que le hizo Encabo, aprovechó para realizar una videollamada con Guardiola y que pudieran saludarse. "Es solo un gesto de gratitud hacia ella", indica.

Noticias relacionadas y más

Fermín Encabo, alcalde de Jarandilla de la Vera.

Fermín Encabo, alcalde de Jarandilla de la Vera. / CEDIDA

Interés ciudadano

Tras la última noticia publicada sobre el problema que impidió a Encabo ponerse frente a sus convecinos para recitar su pregón de las fiestas patronales, Guardiola también le ha contactado para interesarse por su estado. "La política está llegando a unos extremos muy preocupantes. Ya no se defienden los intereses de la ciudadanía", concluye el alcalde verato, agradecido con la presidenta de la Junta por el cariño que le viene procesando en los últimos meses.

TEMAS

