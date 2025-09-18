Reacción en Tiétar tras el apuñalamiento con arma blanca: "No ha sucedido nada igual en 40 años"

En la noche del miércoles, 17 de septiembre, se produjo un altercado en Tiétar entre dos jóvenes, de 28 y 33 años. Como resultado de la disputa, el mayor de ellos fue apuñalado con un arma blanca, mientras que el presunto autor también sufrió lesiones graves y tuvo que ser ingresado.

Un suceso que, tal y como afirma, la alcaldesa local, Laura González, es aislado. Desde que tiene conocimiento, y vive en la localidad desde hace más de 40 años, "nunca había pasado nada de esto". Aunque reconoce que en ocasiones pueden producirse algún acto de vandalismo o "gamberrismo", recalca que, un hecho de estas características es "es la primera vez que ocurre" en el municipio.

En el pueblo, de unos 850 habitantes, "estamos un poco desubicados, no sabemos como tirar adelante con ello porque es una cosa totalmente nueva".

Hasta el momento, González indica que las autoridades competentes no le han trasladado la necesidad de implementar ninguna medida de seguridad en la localidad, aunque señala que en función de lo sucedido se tomarán las medidas oportunas.

Los hechos

La Guardia Civil traslada que sobre las 22:30 horas del 17 de septiembre se registró la discusión entre dos varones, de 28 y 33 años, en Tiétar.

Según apunta una fuente del municipio, ninguno de los dos implicados en la pelea son de Tiétar y se encontraban visitando a un familiar que reside el municipio. Al parecer, el suceso tuvo lugar en la casa del citado familiar. "Supuestamente, los implicados eran amigos", comenta.

Lesiones

Como consecuencia del altercado, el Instituto Armado afirma que el hombre de 33 años fue apuñalado con un arma blanca, lo que le provocó lesiones de gravedad. En principio, fue evacuado al Hospital de Navalmoral de la Mata para posteriormente, ser trasladado al Hospital de Badajoz.

Por su parte, el presunto autor tuvo que ser ingresado en el hospital moralo y presentó también lesiones graves.

Investigación

La Benemérita señala que la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres investiga los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Estado de salud de los implicados

El SES informa que el varón de 28 años permanece en el servicio de urgencias del Hospital Campo Arañuelo y a lo largo de la jornada pordría recibir el alta hospitalaria. Mientras que el hombre de 33 años permanece en el Hospital Universitario de Badajoz con heridas que no revisten gravedad y está pendiente de evolución.

