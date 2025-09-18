Restricciones
La garganta Vadillo se seca y obliga a restringir el gasto del agua a los 2.800 vecinos de Losar de la Vera: "Dos horas al día y multa a quien lo incumpla"
El ayuntamiento solo permite a los habitantes abastecerse a las siete de la mañana y a las ocho de la tarde
La garganta Vadillo, uno de los enclaves más espectaculares de la comarca de La Vera y que abastece al municipio del Losar, está casi agotada por completo, y los depósitos de agua que llena están vacíos. Es la información aportada por el ayuntamiento losareño a través de la aplicación Bandomóvil, que se ha visto obligado a aplicar restricciones a sus 2.800 habitantes.
Piden ayuda
Según informa el ayuntamiento, se han puesto en contacto con el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres para que comiencen a suministrar cisternas de agua que ayuden a mantener el suministro al menos dos horas al día, por la mñaana y por la tarde, pero solo en el pueblo. Se avalaron en la Ordenanza Municipal del Agua para dejar sin suministro a las zonas diseminadas desde la tarde de ayer.
Sanciones
Únicamente se puede utilizar el agua entre las 7.00 y las 8.00 horas, y de 20.00 a 21.00 horas. El alcalde, Antonio Sánchez, confía en que las medidas "duren el tiempo imprescindible" y anunció que el uso que no sea imprescindible será sancionado.
Consorcio MásMedio
Sin embargo, según informan desde el Consorcio MásMedio a este diario, la cisterna que enviarán está ya disponible, pero se está a la espera del informe vinculante por parte del SES (Servicio Extremeño de Salud), requisito imprescindible. Es el ayuntamiento quien debe comunicarlo a la autoridad sanitaria. Por el momento, a la firma pública no se le ha transmitido que sea necesario urgentemente.
Uso responsable
El consistorio ya venía avisando desde la semana pasada que, debido a la subida de temperaturas, el caudal de la garganta Vadillo no paraba de bajar y los depósitos no lograban recuperarse por la noche. Insistían, ante la previsión de que hubiera días de más de 35 grados, en el uso responsable del agua y eliminar el rellenado de piscinas, riego de jardines, lavado de coches, baldeo de calles o cualquier otro uso superfluo.
Piscina natural
Además, la piscina natural del Vadillo fue vaciada el pasado 15 de septiembre al no poder garantizar la salubridad del agua por la falta de renovación. Aprovecharon la situación para reiniciar los trabajos y sustituir las viejas compuertas por las nuevas de acero inoxidable.
