Una jornada gratuita descubre los tesoros del yacimiento de Albalat

Este sábado, 20 de septiembre, los interesados que se acerquen a Romangordo tendrán la oportunidad de explorar las particularidades y conocer la historia del yacimiento de Majadat al-Balat, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Zona Arqueológica. La actividad, gratuita y abierta a todos los públicos, se desarrollará en dos turnos: el primero a las 10.00 horas y el segundo a las 11.30 horas.

Durante ambos visitas, que se enmarcan dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio, diferentes guías acompañarán a los asistentes para descubrir los tesoros de esta área arqueológica. La Asociación Medina Albalat ha explicado a través de sus redes que "en el recorrido se hablará tanto del proyecto de puesta en valor que está en marcha como del propio yacimiento, sus particularidades y la vida que se desarrolló entre sus muros".

Ubicación de la zona arqueológica

El yacimiento conocido Albalat se encuentra en el término municipal de Romangordo, al borde del río Tajo, en el embalse de Torrejón-Tajo y junto a la autovía A-5 (salida del kilómetro 200 y 207) que une Madrid con Badajoz, cerca del Parque Nacional de Monfragüe.

Vista aérea del Bien de Interés Cultural / Romangordo Turismo

Historia del yacimiento

Según recoge la web del ayuntamiento, Albalat corresponde a un establecimiento que funcionó cuando la región formaba parte de Al-Andalus, durante la etapa medieval musulmana de la Península. Asimismo, señalan que su relevancia se debe a su función de control de un vado del río Tajo, hoy desaparecido bajo las aguas del pantano de Torrejón.

Su excavación comenzó en 2009 bajo la arqueóloga S. Gilotte (CNRS, Ciham), con un equipo formado por estudiantes españoles, franceses y especialistas de diversas ramas, tales como la geofísica, la paleobotánica o la arqueozoología. "Los primeros resultados prueban que fue ocupado hasta al menos la primera mitad del siglo XII. Su mención en las fuentes del siglo X podría sugerir la existencia de una ocupación anterior que aún no ha sido detectada", subrayan en la página municipal.

