Incendio forestal
Un fuego a las puertas del Meandro del Melero: "quedó controlado"
Las llamas no llegaron a cruzar a terreno extremeño
En la pasada madrugada, los cuerpos de extinción intervinieron en un incendio forestalque afectaba a tierras de la provincia de Salamanca, en las inmediaciones del Meandro el Melero.
El fuego, que afectaba a Castilla y León, no llegó a entrar en terreno extremeño. Según confirmó la Consejería de Gestión Forestal de la Junta de Extremadura, el incendio "quedó controlado".
En el operativo, participó una unidad terrestre de bomberos forestales del Plan Infoex.
Meandro el Melero
El Melero es una de las imágenes más representativas del norte de Cáceres y Extremadura. En la alquería de Riomalo de Abajo, en Caminomorisco, se encuentra un mirador desde el que se puede contemplar las vistas del reconocido meandro que forma el río Alagón, el cual dibuja la frontera entre la provincia cacereña y la salmantina.
Incendio en Extremadura
Este viernes, el Plan infoex declaró el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal declarado en el término municipal de Magacela (Badajoz). Sin embargo, minutos después, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural indicó que el fuego había quedado estabilizado y desactivó el nivel de emergencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La piscina natural más accesible de Cáceres
- Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
- El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: 'El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen
- Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
- Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
- Cabezuela invierte 105.000 euros para mejorar la piscina La Pesquerona