Un fuego a las puertas del Meandro del Melero: "quedó controlado"

En la pasada madrugada, los cuerpos de extinción intervinieron en un incendio forestalque afectaba a tierras de la provincia de Salamanca, en las inmediaciones del Meandro el Melero.

El fuego, que afectaba a Castilla y León, no llegó a entrar en terreno extremeño. Según confirmó la Consejería de Gestión Forestal de la Junta de Extremadura, el incendio "quedó controlado".

En el operativo, participó una unidad terrestre de bomberos forestales del Plan Infoex.

Meandro el Melero

El Melero es una de las imágenes más representativas del norte de Cáceres y Extremadura. En la alquería de Riomalo de Abajo, en Caminomorisco, se encuentra un mirador desde el que se puede contemplar las vistas del reconocido meandro que forma el río Alagón, el cual dibuja la frontera entre la provincia cacereña y la salmantina.

Incendio en Extremadura

Este viernes, el Plan infoex declaró el nivel 1 de peligrosidad en un incendio forestal declarado en el término municipal de Magacela (Badajoz). Sin embargo, minutos después, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural indicó que el fuego había quedado estabilizado y desactivó el nivel de emergencia.

