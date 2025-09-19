Inyección de casi 5 millones de euros para mejorar la carretera que une Arroyo de la Luz y Brozas

Las obras de mejora de la seguridad viaria y de homogeneización de itinerarios en la carretera EX-207, en un tramo de cerca de 30 kilómetros entre Arroyo de la Luz y Brozas, ya han comenzado.

Promovidas por la Junta de Extremadura, las actuaciones tienen un plazo de ejecución de nueve meses y han sido adjudicadas a la empresa Santano por un presupuesto de ejecución de 4.798.449 euros, financiados con fondos europeos FEDER.

Kilómetros donde se intervendrá

Las obras se llevarán a cabo entre los puntos kilométricos 5+400 y 34+800, y comprenden la mejora de los firmes, la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras de seguridad.

Las obras que se llevan a cabo en la EX-207. / Junta de Extremadura

Seguridad vial

Estas actuaciones forman parte de las medidas proyectadas por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, para reformar la seguridad viaria para 2025.