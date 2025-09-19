Concluyen las obras para mejorar el abastecimiento en Serradilla: inversión de más de 1,5 millones de euros

Las obras de mejora de abastecimiento de agua de Serradilla han concluido con una inversión de 1.484.807 euros. La principal actuación consistió en la sustitución de la conducción, construida hace más de 40 años, que presentaba deficiencias.

Según apunta la Junta de Extremadura, la conducción presenta "graves deficiencias que provocaban numerosas roturas con pérdidas de agua que impedían que llegara el caudal necesario para abastecer al pueblo de Serradilla". Además, "de otras carencias técnicas en el sistema que dificultaba una explotación eficiente".

Obras

En la intervención, cofinanciada con fondos NextGeneration del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, se ha instalado una nueva tubería de 200 milímetros de diámetro que, en función de la localización, se ha ejecutado en polietileno o en acero inoxidable. El conducto, con una longitud de 9.240 metros, conecta el embalse de la 'Charca Agua', principal fuente de suministro de la localidad, con la estación de tratamiento de agua potable municipal.

A lo largo de la conducción, la Junta señala que se han instalado las válvulas, ventosas y piezas especiales necesarias para el buen funcionamiento, situadas dentro de sus correspondientes pozos. En los últimos tres kilómetros del trazado, se ha mantenido la tubería existente, que discurre en paralelo a la nueva, con el objetivo de mejorar la explotación del "sistema en alta". Este sistema "permite que el suministro de agua pueda llegar a la localidad desde la presa 'Charca del agua', desde el bombeo del Pilón 'La Garganta' o de ambos simultáneamente, todo ello en función de la demanda y necesidades de cada momento", explica.

Además, se ha instalado una válvula motorizada alimentada con energía renovable a la salida de la 'Charca del Agua' que puede gestionarse en remoto y, por último, se ha realizado una restauración de la cubierta vegetal mediante la siembra manual de especies herbáceas y arbustivas.

Obra paralizada

La Junta afirma que esta obra se encontraba paralizada por problemas administrativos, medioambientales y económicos. Sin embargo, el actual Gobierno de Extremadura ha retomado la actuación, "dotándola con el adicional presupuestario para hacer viable la inversión".

La explotación pasa al ayuntamiento

Con la finalización de las obras, la explotación y el mantenimiento de la infraestructura pasarán a ser responsabilidad del Ayuntamiento de Serradilla, como beneficiario de ésta.