Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales

Ya se han formalizado los contratos de renovación del parque de contadores de los 29 municipios integrados en el proyecto Aqua-Ceres para la digitalización del ciclo integral de agua en la provincia de Cáceres, un proyecto beneficiario d ela subvención del Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el marco de las ayudas a proyectos de mejora de la eficiencia del abastecimiento, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la UE-Next Generation.

Tres millones de euros

El contrato, que cuenta con un importe de adjudicación de 3.187.625,89 euros, se divide en tres lotes y cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses. Las empresas adjudicatarias de cada Lote, Aqualia, Aqlara y Aquanex, ya han mantenido reuniones de coordinación e inicio del contrato con la gerencia y el equipo técnico del Consorcio MásMedio, por lo que en las próximas semana comenzará el suministro e instalación de los equipos en los municipios.

Gratuitos

Estos equipos serán instalados de forma totalmente gratuita para el usuario y permitirán controlar, de forma eficiente y en tiempo real, los consumos, averías internas y otras incidencias del parque de contadores, además de permitir al consorcio contar con los datos necesarios para reducir fugas y afecciones sobre los servicios e instalaciones. Desde la firma pública se informará a todos los municipios de plazos y procedimientos durante la instalación de los equipos. Cualquier incidencia podrá ser comunicada por los vecinos y vecinas y por los ayuntamientos por las vías que el Consorcio MásMedio dispondrá específicamente para este fin y este contrato.

Despliegue

Este despliegue de contadores se une a la ejecución de la red de comunicaciones LoRa, que ya se encuentra en fase de implantación en los municipios. Esta red será la que permita trasladar los datos hasta el puesto central de control del Consorcio MásMedio, situado en Cáceres. La red, propiedad del Consorcio MásMedio y la Diputación, permitirá, además de comunicar los equipos del ciclo integral del agua, conectar otros dispositivos IoT de los municipios.

Pueblos

Los municipios incluidos en este proyecto son 29 y suman 22.000 habitantes: Abadía, Acebo, Alcántara, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Caminomorisco, Carbajo, Carcaboso, Carrascalejo, Casas de Millán, Cedillo, Cilleros, Garvín, Herrera de Alcántara, Herreruela, Holguera, Hoyos, La Granja, Majadas, Malpartida de Plasencia, Membrío, Mirabel, Pedroso de Acím, Peraleda de San Román, Perales del Puerto, Salorino, Santiago de Alcántara, Villamiel y Villar del Pedroso.

