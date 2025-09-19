Trujillo acoge la LIV edición de los Coloquios Históricos de Extremadura, dedicados a viajes y viajeros

Los Coloquios Históricos de Extremadura regresan a la ciudad trujillana del 22 al 28 de septiembre, con su LIV edición. La cita, ya consolidada como referente de la investigación histórica regional, estará dedicada este año, a los viajes y viajeros por Extremadura, coincidiendo con el tricentenario del nacimiento del ilustrado Antonio Ponz Piquer (1725-2025).

La inauguración tendrá lugar el lunes 22, en el Palacio de los Barrantes-Cervantes, con la bienvenida de la presidenta de la asociación, María Rosario Alvarado Hoyas y la intervención de diversas autoridades, según el programa.

Asimismo, la conferencia inaugural, una de las intervenciones más características de este concurrido encuentro, correrá a cargo del catedrático de Literatura Española de la Universidad de Extremadura, Miguel Ángel Lama Hernández, con la ponencia titulada ‘Escribir el viaje. Antonio Ponz y los viajeros ilustrados’.

Del mismo modo, a lo largo de la semana, el Convento de la Coria, sede de la Fundación Xavier de Salas, acogerá las sesiones de ponencias y debates, que abordarán temáticas muy diversas:desde las crónicas viajeras de Hervás o los intentos de vuelo humano en Plasencia en el siglo XVI, hasta estudios sobre enterramientos en Madrigalejo, emigración placentina a América, la historia de la educación en Villa del Rey o el viaje de Alfonso XIII a Las Hurdes.

Premios y viaje cultural

Como viene siendo habitual, la edición mantiene su tradicional vertiente de estímulo a la investigación, con varios premios especializados:el Premio Especial ‘LIV Coloquios Históricos de Extremadura’, el Premio ‘Xavier de Salas’ para jóvenes investigadores, el Premio ‘Fundación Obra Pía de los Pizarro’ y el Premio ‘Pedro Oliva Claver’, del CPR de Trujillo. Los galardones se entregaran en el acto de clausura, que tendrá lugar en sábado, 27 de septiembre.

La programación concluirá el domingo 28, con un viaje cultural a Badajoz, que incluirá una visita a distintos monumentos y una comida de convivencia entre los participantes y socios del colectivo.

Con más de medio de trayectoria, los Coloquios Históricos refuerzan su vocación como punto de encuentro entre investigadores y aficionados a la historia, proyectando un espacio de diálogo, memoria y divulgación.