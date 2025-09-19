El turismo del aceite de oliva en Cáceres, de premio nacional

Sevilla acogió ayer el I Congreso Nacional Oleoturismo España, un evento organizado en el marco del proyecto con el mismo nombre liderado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (Aemo), en el que participan las provincias de Cáceres, Badajoz, Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Ciudad Real y Tarragona, a través de sus diputaciones. Allí, se celebrarón unos premios donde una empresa cacereña se alzó con el galardón a la 'Mejor Experiencia Oleoturística'.

En concreto, fue la empresa ubicada en Eljas, Agropecuaria Carrasco, con sus marcas comerciales Almazara As Pontis y A Velha Fábrica, resultó galardonada en la citada categoría por "su capacidad para ofrecer al visitante una inmersión auténtica en la tradición oleícola de la Sierra de Gata, integrando patrimonio, gastronomía y turismo rural".

Miguel Ángel Carrasco Lajas, dueño de la empresa y maestro almazarero, fue el encargado de recoger el reconocimiento y, también, de compartir el desarrollo de su propuesta en la mesa redonda 'Experiencias de oleoturismo 360°: Innovación en producto y diseño de experiencias'.

Los I Premios Oleoturismo España, concebidos para reconocer la labor de los distintos agentes que impulsan el turismo ligado al aceite y el olivo en el país.

Empresas de Caceres en el I Congreso Nacional 'Oleoturismo España' / Diputación de Cáceres

Proyecto de Oleoturismo en España

El proyecto 'Oleoturismo en España' pretende diseñar y elaborar las Rutas del Aceite en el país, líder mundial en producción de aceite de oliva y aceituna de mesa. Según detallan en la web de Aemo, la iniciativa tiene como objetivo la creación de una oferta experiencial de país basada en el paisaje del olivar y la cultura del aceite de oliva, con una propuesta turística sostenible y saludable, que permita atraer y fidelizar a viajeros nacionales e internacionales, con la pretensión de impulsar alternativas de desarrollo económico y territorial basadas en el oleoturismo, con la puesta en valor de los productos locales, contribuyendo al equilibrio territorial y el reto demográfico.

Premios

Por su parte, los premios de Oleoturismo España buscan distinguir, impulsar y visibilizar las mejores prácticas de oleoturismo, promoviendo tanto la cultura del aceite de oliva como el desarrollo turístico y rural sostenible.

El acto de entrega de premios. / Diputación de Cáceres

Un total de 35 empresas presentaron expedientes a esta primera convocatoria, algunas de ellas en varias categorías, lo que elevó a 77 las candidaturas recibidas: 24 a Mejor Experiencia Oleoturística; 17 a Mejor Empresa de Oleoturismo; 19 a Proyecto Más Sostenible y 17 a Proyecto Más Innovador.

Congreso nacional

El congreso reunió a empresas y profesionales del sector para reflexionar sobre el futuro del oleoturismo en España y reforzar su papel como motor de desarrollo territorial, cultural y económico.

A este encuentro acudió la diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García Gómez, e intervino en la mesa redonda 'Construyendo la red nacional de oleoturismo: Cooperación público-privada. García puntualizó que impulsar el oleoturismo permite paralelamente visibilizar a productores y a la revalorización del aceite de oliva virgen extra y, en el caso de la provincia de Cáceres, "poner en primer plano a las dos Denominaciones de Origen Protegidas de la provincia: Gata-Hurdes y Villuercas-Ibores-Jara, y situándolas en mercados nacionales e internacionales bajo una marca nacional unificada".

Autoridades en el I Congreso Nacional 'Oleoturismo España' / Diputación de Cáceres

Clausura

La institución provincial cacereña detalló que la jornada se clausuró con un acto institucional que subraya la "importancia de la primera red nacional dedicada en exclusiva al oleoturismo" promovida a través de este proyecto, con más de 300 empresas ya adheridas en toda España, de las cuales, 45 empresas con 66 servicios son de la provincia de Cáceres.