La Vera a cuatro patas: 10 planes pet-friendly en el paraíso extremeño

Viajar con perro ya no es una odisea. Y menos aún en comarcas como La Vera, que ha sabido adaptar su oferta turística a los viajeros que no conciben la aventura sin su mascota.

Estos son 10 planes recomendados por Pipe on tour para disfrutar de La Vera con perro, respetando siempre el entorno y a otros visitantes:

Chapotear en gargantas fuera de zonas urbanas. La comarca está llena de gargantas naturales de aguas limpias y frescas. Aunque los perros no pueden bañarse en zonas habilitadas para el baño humano cerca de los pueblos, sí pueden hacerlo en espacios más apartados, donde la naturaleza es aún más salvaje y auténtica.

Visitar el Museo del Pimentón (Jaraíz de la Vera). La Vera es conocida mundialmente por su pimentón con Denominación de Origen. En Jaraíz, el museo rinde homenaje a este oro rojo. Y aunque el interior no admite perros, pasear por los alrededores y disfrutar del ambiente sí es posible.

Pasear por pueblos con encanto como Garganta la Olla. Callejuelas empedradas, arquitectura popular y el abrigo de la Sierra de Gredos. Un escenario perfecto para caminar tranquilo con tu perro y descubrir rincones únicos.

Pipper on tour en las gargantas de La Vera / Pipper on tour

Descubrir la singular Casa de la Peña. En Garganta la Olla, este edificio llama la atención por su construcción sobre una gran roca. Un lugar curioso para observar desde el exterior junto a tu mascota.

Comer bien en restaurantes que aceptan perros educados. La Vera cuenta con restaurantes pet-friendly donde no solo los humanos disfrutan:

La Fuente (Garganta la Olla)

La Finca – Hotel Rural Villa Xarahiz (Jaraíz)

Lago Parrilla y Fezur (Jaraíz)

El Molino (Madrigal de la Vera)

Los Confites (Jarandilla)

Las Pilas (Collado de la Vera)

Pasear por Cuacos de Yuste. Otro pueblo con historia, donde se retiró el emperador Carlos V. Calles tranquilas, plazas con sombra y un entorno que invita al paseo pausado con correa en mano.

Cruzar puentes históricos sobre gargantas. El Puente de Cuartos (Losar de la Vera) y el Puente Romano de Madrigal de la Vera son joyas arquitectónicas y paisajísticas que puedes explorar junto a tu compañero peludo.

Visitar el Cementerio Alemán de Cuacos de Yuste. Un lugar tan insólito como conmovedor. En este camposanto descansan soldados alemanes caídos en las Guerras Mundiales. El entorno es tranquilo y respetuoso, perfecto para una visita silenciosa y reflexiva.

Garganta la Olla / Pipper on tour

Dormir en alojamientos pet-friendly. El Hotel Rural Villa Xarahiz es uno de los muchos alojamientos de la zona que permiten mascotas educadas. Un lugar ideal para descansar tras un día de aventuras.

Colaborar con refugios locales como Adopta Mascotas Jaraíz. Muchos comercios lucen pegatinas de apoyo a asociaciones protectoras. Una forma bonita de recordar que no todos los animales tienen la suerte de viajar. Puedes ayudar entrando en sus webs o compartiendo sus iniciativas.