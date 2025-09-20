La inteligencia artificial llega al comercio textil de Trujillo con un taller gratuito

El Circular FAB de Trujillo acogerá la tarde del martes, de 19 a 21, una sesión práctica destinada a mostrar cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para los negocios del sector de la moda.

La jornada, bajo el título ‘Soluciones de IA gratuitas para tu tienda de ropa’, enseñará a los asistentes a generar imágenes profesionales de prendas, crear fotomontajes realistas, diseñar catálogos y material publicitario, así como optimizar tiempos y reducir costes en la producción de contenido visual.

La formación, dirigida a diseñadores y profesionales del sector textil, es gratuita y tiene plazas limitadas. Los interesados pueden inscribirse en dinamiza.trujillo@circularfab.es o llamando al 927659425.