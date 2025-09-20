La inteligencia artificial llega al comercio textil de Trujillo con un taller gratuito
La sesión se celebrará el martes, en el Circular FAB, de siete a nueve de la tarde
El Circular FAB de Trujillo acogerá la tarde del martes, de 19 a 21, una sesión práctica destinada a mostrar cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para los negocios del sector de la moda.
La jornada, bajo el título ‘Soluciones de IA gratuitas para tu tienda de ropa’, enseñará a los asistentes a generar imágenes profesionales de prendas, crear fotomontajes realistas, diseñar catálogos y material publicitario, así como optimizar tiempos y reducir costes en la producción de contenido visual.
La formación, dirigida a diseñadores y profesionales del sector textil, es gratuita y tiene plazas limitadas. Los interesados pueden inscribirse en dinamiza.trujillo@circularfab.es o llamando al 927659425.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La piscina natural más accesible de Cáceres
- Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
- El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: 'El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen
- Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
- Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
- Cabezuela invierte 105.000 euros para mejorar la piscina La Pesquerona