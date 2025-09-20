Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La inteligencia artificial llega al comercio textil de Trujillo con un taller gratuito

La sesión se celebrará el martes, en el Circular FAB, de siete a nueve de la tarde

Sesión formativa en el Circular FAB.

Sesión formativa en el Circular FAB. / Circular FAB

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

El Circular FAB de Trujillo acogerá la tarde del martes, de 19 a 21, una sesión práctica destinada a mostrar cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para los negocios del sector de la moda.

La jornada, bajo el título ‘Soluciones de IA gratuitas para tu tienda de ropa’, enseñará a los asistentes a generar imágenes profesionales de prendas, crear fotomontajes realistas, diseñar catálogos y material publicitario, así como optimizar tiempos y reducir costes en la producción de contenido visual.

La formación, dirigida a diseñadores y profesionales del sector textil, es gratuita y tiene plazas limitadas. Los interesados pueden inscribirse en dinamiza.trujillo@circularfab.es o llamando al 927659425.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La piscina natural más accesible de Cáceres
  2. Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
  3. El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: 'El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen
  4. Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
  5. Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre
  6. El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
  7. El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
  8. Cabezuela invierte 105.000 euros para mejorar la piscina La Pesquerona

Un rally fotográfico infantil recorrerá el casco histórico de Trujillo, el lunes

Un rally fotográfico infantil recorrerá el casco histórico de Trujillo, el lunes

La inteligencia artificial llega al comercio textil de Trujillo con un taller gratuito

La inteligencia artificial llega al comercio textil de Trujillo con un taller gratuito

Quintana destaca en la Feria del Higo de Almoharín la importancia de un cultivo que ha sabido conjugar tradición e innovación

Quintana destaca en la Feria del Higo de Almoharín la importancia de un cultivo que ha sabido conjugar tradición e innovación

Un fuego a las puertas del Meandro del Melero: "Quedó controlado"

Un fuego a las puertas del Meandro del Melero: "Quedó controlado"

Inyección de casi 5 millones de euros para mejorar la carretera que une Arroyo de la Luz y Brozas

Inyección de casi 5 millones de euros para mejorar la carretera que une Arroyo de la Luz y Brozas

La Vera a cuatro patas: 10 planes pet-friendly en el paraíso extremeño

La Vera a cuatro patas: 10 planes pet-friendly en el paraíso extremeño

Concluyen las obras para mejorar el abastecimiento en Serradilla: inversión de más de 1,5 millones de euros

Concluyen las obras para mejorar el abastecimiento en Serradilla: inversión de más de 1,5 millones de euros

Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales

Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
Tracking Pixel Contents