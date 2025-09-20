Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un rally fotográfico infantil recorrerá el casco histórico de Trujillo, el lunes

La propuesta, para menores de 8 a 14 años, comenzará a las cinco de la tarde, es gratuita y no requiere inscripción previa, aunque las plazas son limitadas

Plaza Mayor de Trujillo.

Plaza Mayor de Trujillo. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La plaza Mayor de Trujillo será este lunes, el punto de partida de una actividad diferente y creativa: un Rally Fotográfico Infantil, dirigido a menores de entre 8 y 14 años. La cita comenzará a las cinco de la tarde y promete convertir a los participantes en pequeños exploradores de la cámara.

El objetivo es que los jóvenes recorran el casco histórico de la ciudad con un dispositivo fotográfico en mano, aprendiendo a mirar con otros ojos los rincones más especiales de Trujillo. Se trata de una propuesta que combina diversión y aprendizaje y que acerca la fotografía a nuevas generaciones.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa, aunque las plazas serán limitadas. Así, la organización recomienda ser puntuales y llevar agua y gorra.

El rally forma parte de un programa de actividades infantiles impulsado por el Ayuntamiento, la Junta de Extremadura, el Ministerio de Igualdad y el Plan Corresponsables. De hecho, el martes se ha previsto una sesión de pintura de dedos para menores de 2 a 7 años y el miércoles, una ruta por la zona histórica para los de 8 a 14.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La piscina natural más accesible de Cáceres
  2. Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
  3. El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: 'El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen
  4. Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
  5. Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre
  6. El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
  7. El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
  8. Cabezuela invierte 105.000 euros para mejorar la piscina La Pesquerona

Un rally fotográfico infantil recorrerá el casco histórico de Trujillo, el lunes

Un rally fotográfico infantil recorrerá el casco histórico de Trujillo, el lunes

La inteligencia artificial llega al comercio textil de Trujillo con un taller gratuito

La inteligencia artificial llega al comercio textil de Trujillo con un taller gratuito

Quintana destaca en la Feria del Higo de Almoharín la importancia de un cultivo que ha sabido conjugar tradición e innovación

Quintana destaca en la Feria del Higo de Almoharín la importancia de un cultivo que ha sabido conjugar tradición e innovación

Un fuego a las puertas del Meandro del Melero: "Quedó controlado"

Un fuego a las puertas del Meandro del Melero: "Quedó controlado"

Inyección de casi 5 millones de euros para mejorar la carretera que une Arroyo de la Luz y Brozas

Inyección de casi 5 millones de euros para mejorar la carretera que une Arroyo de la Luz y Brozas

La Vera a cuatro patas: 10 planes pet-friendly en el paraíso extremeño

La Vera a cuatro patas: 10 planes pet-friendly en el paraíso extremeño

Concluyen las obras para mejorar el abastecimiento en Serradilla: inversión de más de 1,5 millones de euros

Concluyen las obras para mejorar el abastecimiento en Serradilla: inversión de más de 1,5 millones de euros

Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales

Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales
Tracking Pixel Contents