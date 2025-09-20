Un rally fotográfico infantil recorrerá el casco histórico de Trujillo, el lunes

La plaza Mayor de Trujillo será este lunes, el punto de partida de una actividad diferente y creativa: un Rally Fotográfico Infantil, dirigido a menores de entre 8 y 14 años. La cita comenzará a las cinco de la tarde y promete convertir a los participantes en pequeños exploradores de la cámara.

El objetivo es que los jóvenes recorran el casco histórico de la ciudad con un dispositivo fotográfico en mano, aprendiendo a mirar con otros ojos los rincones más especiales de Trujillo. Se trata de una propuesta que combina diversión y aprendizaje y que acerca la fotografía a nuevas generaciones.

La participación es gratuita y no requiere inscripción previa, aunque las plazas serán limitadas. Así, la organización recomienda ser puntuales y llevar agua y gorra.

El rally forma parte de un programa de actividades infantiles impulsado por el Ayuntamiento, la Junta de Extremadura, el Ministerio de Igualdad y el Plan Corresponsables. De hecho, el martes se ha previsto una sesión de pintura de dedos para menores de 2 a 7 años y el miércoles, una ruta por la zona histórica para los de 8 a 14.