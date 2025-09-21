Herido un hombre de 65 años al caerse de un caballo en Arroyomolinos de la Vera

Un hombre de 65 años ha resultado herido de carácter "menos grave" este domingo, tras sufrir una caída desde un caballo en la localidad cacereña de Arroyomolinos de la Vera.

Como consecuencia del suceso, la víctima ha sufrido un traumatismo craneal y ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 10.30 horas en la avenida de la Constitución de este municipio, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar de los hecho se ha desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.