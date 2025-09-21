El pueblo de Cáceres con tres desfibriladores para 550 habitantes

Aldeacentenera, un pequeño municipio de apenas 565 habitantes enclavado en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, ha instalado un tercer desfibrilador externo automático (DEA) para facilitar una rápida actuación en caso de emergencia. Estos dispositivos médicos se usan para tratar los paros cardíacos. Su función es revisar la actividad eléctrica del corazón e indicar al usuario que lo está utilizando si conviene o no dar a esa persona una descarga eléctrica, que puede llegar a hacer que su corazón lata a un ritmo normal.

Lugares

Los desfibriladores de Aldeacentenera están instalados en la sala de espera del centro médico, que ha sido el último en colocarse, en la entrada a la residencia de mayores (que tiene acceso 24 horas) y en el colegio público. Cabe destacar que está diseñado para que cualquier persona, incluso sin formación sanitaria, pueda usarlo gracias a las instrucciones de voz que ofrece. Consideran que la ayuda médica aumenta considerablemente las probabilidades de supervivencia de una persona que acaba de tener un paro cardíaco.

Otros pueblos

Otro de los municipios que están protegidos gracias a la instalación de un desfibrilador es Guadalupe, que es uno de los pueblos más visitados de la provincia. El dispositivo semiautomático está instalado en la fachada de la oficina de turismo situada en la plaza de Santa María de Guadalupe, a escasos metros del Real Monasterio. «El objetivo es ofrecer una respuesta rápida ante una posible parada cardiorrespiratoria en cualquier momento a sus vecinos», explicaban tras la instalación.

De derecha a izquierda: José Miguel Martín Ramiro, alcalde de Guadalupe, Flor Murillo, de la ruta senderista solidaria Aarón y Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán y Jorge Martín de la empresa Cardioforex partner ALMAS INDUSTRIES en Extremadura / Cedida

