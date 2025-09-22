Un joven de Montehermoso, coronado como Míster España: "Fue un honor representar a la provincia de Cáceres"

A los 23 años, Fran Cáceres, natural de Montehermoso, ha logrado abrirse camino en el mundo de los certámenes de belleza. Comenzó como modelo a los 16 años, fue imagen publicitaria del centro comercial Ruta de la Plata, ha ganado en dos ocasiones la distinción de Mejor Rostro. Ahora, con el título de Míster España en su haber, se prepara para representar al país a nivel internacional en el certamen de Míster Cosmopolitan.

El pasado domingo, 14 de septiembre, Cáceres fue nombrado Míster España, tras conseguir la banda de Mister Cosmopolitan Spain y el título de Mejor Rostro en el certamen The Mister Spain. Un momento en el que se sintió agradecido y afortunado, sabiendo que tenía la oportunidad de representar a España a escala mundial, y mostrar "lo que somos", así como "nuestros valores y costumbres tan únicas al mundo", y, al mismo tiempo, de ser el embajador de su provincia y su pueblo.

"Es un honor poder haber obtenido el título de Míster España representando a la provincia de Cáceres a nivel nacional". Aunque actualmente reside en Madrid, donde cursa un Grado Superior de Marketing y Publicidad, el montehermoseño destaca que: "Nací, me he criado y he madurado en Cáceres".

En el certamen, el joven de 23 años creía en sus posibilidades de conseguir el reconocimiento, pero reconoce que "al final, éramos muchos y cualquiera podría haber ganado. Estoy seguro de que todos habríamos representado genial a nuestro país a nivel internacional".

Su recorrido en los certámenes de belleza

Esta no es la primera vez que el estudiante de Marketing y Publicidad participaba a un certamen de belleza, pero sí es la primera que lo hace como imagen de Cáceres. El año pasado compitió con la banda de Madrid, la comunidad donde estudia, y logró quedar tercer finalista y Mejor Rostro.

Aquel concurso le dejó con una espina clavada, pero tiempo después le ofrecieron la oportunidad de representar a la provincia donde creció en The Mister Spain. Lo vio como una buena ocasión y pensó: "¿Por qué no?", puesto que siempre había querido representar a España en una competición mundial.

Aunque no hubiese conseguido el primer puesto en el certamen que ganó, para él ya había sido un orgullo poder llevar el nombre de Cáceres a nivel nacional: "Si tengo la oportunidad de representar a España internacionalmente, increíble. Pero si no, ya he tenido la oportunidad de representar a Cáceres en un certamen nacional". Para él, ser el candidato que dé imagen a su tierra era un "gran logro".

Fran Cáceres, nombrado Míster España tras recibir la banda de Mister Cosmopolitan Spain y Mejor Rostro. / Cedida por Fran Cáceres

Tanto a nivel internacional como nacional existen diferentes competiciones de belleza, pero según aprecia Cáceres, el que salió victorioso es "reconocido" en el país.

Montehermoso presente en la victoria

El joven de 23 años no solo exhibió el nombre de la provincia cacereña en su banda de míster, también hizo gala del nombre de su pueblo. Durante el opening (presentación) del certamen, los aspirantes bailaron una coreografía al ritmo del Waka Waka de Shakira, cada uno debía llevar una camiseta de fútbol. El actual Míster Spain propuso que se eligiera una prenda que reflejara el territorio del que eran embajadores. Él no dudó en escoger la del municipio donde se crio, Montehermoso. "Podría haber llevado la de Cáceres o cualquier otra, pero quise ponerme la de mi pueblo porque me gusta representarlo y mostrar todo lo que tenemos".

Su historia en la moda

Aunque su futuro profesional está abierto, Fran Cáceres no descarta ninguna opción, ya sea vinculada al mundo de la moda o trabajar en el ámbito de sus estudios. Afirma que "estoy abierto a lo que venga, será bien recibido". De hecho, considera que el Marketing y Publicidad está "muy relacionado con la moda".

Gala de The Mister Spain. / Cedida por Fran Cáceres

La historia del cacereño con el mundo del modelaje no se remonta dos años atrás cuando empezó con las competiciones de belleza , sino que trabaja en este sector desde los 16 años. De hecho, fue imagen del centro comercial Ruta de la Plata, una campaña publicitaria que define como "enorme", puesto que estuvo presente tanto en marquesinas como autobuses.

A partir de esta experiencia, comenzó a trabajar como modelo, se mudó a Madrid y el volumen de actividad aumentó "muchísimo". Esta trayectoria le abrió las puertas para convertirse en aspirante de certámenes de belleza, hasta llegar a ser Míster España.

Gala de The Mister Spain. / Cedida por Fran Cáceres

Un título que Cáceres explica que se gana por una serie de cualidades, donde el físico "obviamente importa", pero también tienes que ser una persona "trabajadora, luchadora y constante". Durante todo este tiempo, el joven de 23 años ha realizado un trabajo personal y profesional a nivel oratoria, pasarela o gimnasio. "Es un mix de aspectos lo que forman la figura de un míster", define.

Actualmente, el montehermoseño sigue una rutina diaria de gimnasio con la ayuda de un entrenador personal y un nutricionista, además de practicar oratoria y pasarela con profesoras especializadas.

Míster Cosmopolitan: un reto internacional

Toda una rutina para ganar el Míster Cosmopolitan, un reto con el que Fran Cáceres está muy contento y que tiene ganas de afrontar. Aunque confiesa que lo vive con "responsabilidad y mucha consciencia", puesto que, como él mismo dice: "No se trata simplemente de mostrarme al mundo, sino que yo me presento representando a un país y a todas las personas que me apoyan".

En este certamen internacional, el cacereño quiere, al igual que en The Mister Spain, quiere que su pueblo esté presente. En la pasada edición de este evento mundial, los concursantes lucieron trajes típicos y, el joven de 23 años tiene la intención de ataviarse con el atuendo tradicional de montehermoseño.

The Mister Cosmopolitan se celebrará en Tailandia, a finales de agosto o principios de octubre, aunque la fecha exacta todavía no se conoce, precisa el modelo. Durante la semana, los participantes tendrán la ocasión de conocer el país asiático y enfrentarse a pruebas. Entre ellas, se incluyen una entrevista personal con el jurado y las dos etapas del concurso: la preliminar y la final.

Ganadores de The Mister Spain. / Cedida por Fran Cáceres

En la etapa preliminar, Cáceres explica que se llevará a cabo la primera exposición al público de todos los candidatos y varios desfiles, como el de presentación, traje de baño y gala. Por otro lado, en la etapa final, los aspirantes participarán en un opening con atuendos de baño, gala, presentación y traje típico del país.

Fran Cáceres celebra el reconocimiento. / Cedida por Fran Cáceres

También, habrá pruebas de oratoria y los concursantes deberán ofrecer una respuesta con los motivos de la razón por la que deberías ganar.

A pesar de las pruebas de desfile, belleza y oratoria, Cáceres opina que no hay una cosa que pese más que otra, sino que se busca una persona que "no hace falta que sea perfecto en todo, pero sí bueno en todo".

Aunque en ediciones anteriores, el montehermoseño cree que ningún español ha logrado ganar The Mister Cosmopolitan, Cáceres no se deja desanimar. "Sin ningún tipo de duda, haré todo lo posible para intentar conseguirlo".