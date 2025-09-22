Morales impulsa una mayor financiación para cooperación: busca destinar el 0,7% del presupuesto de la Diputación a estos proyectos

Destinar el 0,7% del presupuesto de la Diputación Provincial de Cáceres a proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo es el objetivo que se marca el presidente de la Institución Provincial, Miguel Ángel Morales. Así se lo ha comunicado este lunes en un encuentro a representantes de las entidades A.S.A.I.S. y Dahomey, que desarrollan acciones de salud, educación y telemedicina en Doga Plage, en Benín (África). La Diputación ya contribuye con estos colectivos, con una aportación económica de 23.000 euros, a mejorar la salud de su población.

De la mano del presidente de A.S.A.I.S., Florencio Díaz, Morales ha conocido las actuaciones que la asociación está llevando a cabo en esta comunidad del país africano, donde ha impulsado una escuela, guardería, dispensario y ha llevado el agua potable.

"Vamos poquito a poquito. Hemos venido a ver al presidente para agradecerle el apoyo que nos ha dado la Diputación y a contarle cómo nos ha ido este año y hablarle también de las necesidades que tenemos para proyectos para el año que viene”, ha señalado Díaz, al tiempo que ha precisado que las iniciativas se ejecutan con la comunidad y asociaciones locales.

"Todas las personas que hay contratadas son en terreno y tenemos una contraparte, una asociación que es la que nos cuenta cuáles son las necesidades. Ellos se rigen por un consejo de ancianos con el cual hablamos las asociaciones, nos juntamos y se decide ahí un poco cuáles van a ser los futuros proyectos y cómo vamos a mantener los que tenemos", ha explicado Díaz, tal y como informa la Diputación en nota de prensa.

Morales con representantes de las entidades que cooperan en Doga Plage / Diputación de Cáceres

Voluntariado

Uno de los cooperantes del grupo de voluntariado que ha viajado a Doga este pasado mes de agosto ha sido Víctor Manuel Jiménez, profesor del Centro Universitario de la Universidad de Extremadura en Plasencia, quien ha relatado su experiencia en este proyecto y la labor sanitaria que se realiza a través del dispensario y el consultorio médico: "Hemos estado viendo una media de unos 80-100 pacientes al día con temas de hipertensión y muchas heridas, sobre todo la úlcera de Buruli, que es endémica en aquella zona, junto con la malaria o el paludismo", ha detallado Jiménez.

Además de la atención sanitaria comunitaria, han subrayado, otro de los factores de este proyecto sanitario es el desarrollo e implantación de herramientas de telemedicina para garantizar el derecho a la salud de la población local.

Proyecto de salud en Benín / Diputación de Cáceres

Durante la reunión, Morales les ha trasladado su apuesta por reforzar la financiación de proyectos de cooperación con el objetivo de lograr que el 0,7% del presupuesto provincial vaya destinado a estos fines, "en un momento, ha dicho, erosión democrática y cierta laxitud en la defensa de los derechos humanos en los que se pone en entredicho, otra vez, los recursos que van a la Cooperación Internacional al Desarrollo".

Por ello, ha incidido en "la convicción de la Diputación de que invertir en Cooperación para el Desarrollo es más importante que nunca porque es invertir en derechos, paz y futuro".