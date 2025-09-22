Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Delito contra la salud pública

Detienen a un hombre de 38 años por tráfico de drogas, "pillado" con 1.000 dosis de cocaína en Aldea del Cano

La Guardia Civil indica que, durante la actuación policial, el copiloto del turismo mostraba una "actitud inusual"

Cáceres

Los agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Compañía de Cáceres, detuvieron el pasado día 18 de septiembre a un individuo por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, al ser sorprendido en un dispositivo operativo cuando portaba más de 1000 dosis de cocaína.

La Benemérita explica que en las primeras horas de la noche del jueves 18, los agentes establecieron un punto de verificación en una de las vías que dan acceso a la localidad de Aldea del Cano donde le dieron el alto a un vehículo en el que viajaban dos personas.

Nerviosismo en el control

Durante la intervención, el Instituto Armado indica que identificaron a ambos individuos y detectaron una "actitud inusual" en el acompañante, el copiloto del turismo, quien mostraba "cierto grado de nerviosismo" ante la actuación policial.

Droga incautada.

Droga incautada. / Guardia Civil

Positivo en cocaína

Por ello, la Guardia Civil apunta que los agentes, frente a esta reacción, inspeccionaron el vehículo minuciosamente y hallaron bajo el asiento delantero en el que viajaba el copiloto, una bolsa de plástico que contenía una sustancia blanquecina en forma de polvo y roca, la cual, una vez aplicado el reactivo de narco test, arrojó un valor positivo a cocaína.

Al observar la cantidad y la sustancia que portaba, La Benemérita realizó un pesaje in situ, mediante el cual comprobaron indicios de la supuesta comisión de un delito, al tratarse de más de 1000 dosis de esta droga.

Presunto autor de un hecho similar

La actuación se saldó con la aprehensión de la sustancia y con la detención del varón, de 38 años, quien fue detenido en otra ocasión por un hecho similar, como presunto autor del delito.

Una vez finalizada la instrucción de diligencias, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción Número 2 de Cáceres.

Pesaje de la cocaína.

Pesaje de la cocaína. / Guardia Civil

Servicios preventivos

El Instituto Armado afirma que este resultado es fruto de uno de los numerosos servicios preventivos establecidos por la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres para evitar el menudeo de drogas en la provincia, y que en este caso fue desarrollado por agentes pertenecientes a los Puestos de Aldea del Cano y de Casas de Don Antonio junto a la Patrulla Rural de Compañía.

