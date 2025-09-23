Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Azules convocan a Trujillo a un nuevo mercadillo solidario

Este jueves, desde las 9.45 hasta las 19.30

Una edición pasada del mercadillo.

Una edición pasada del mercadillo. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La Escuela Hogar Guillén Cano Bote, conocida en la ciudad trujillana como ‘Las Azules’, acogerá este jueves, una nueva edición de su tradicional mercadillo solidario, que permanecerá abierto desde las 9.45 hasta las 19.30. La iniciativa tiene como objetivo dar una segunda vida a objetos y prendas en buen estado, al tiempo que recauda fondos para la escuela.

Así, los asistentes podrán encontrar juguetes, ropa de abrigo, calzado nuevo, material escolar, ropa de invierno y primavera, artículos para el hogar, bisutería, artesanía y un sinfín de productos más, a precios simbólicos. Asimismo, desde la organización recuerdan que «donar es mejor que tirar a la basura», por lo que animan a los vecinos a colaborar.

