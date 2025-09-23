Rutas por el patrimonio
Dos citas para descubrir los tesoros de Trujillo y San Martín de Trevejo
En la localidad trujillana acogerá una yincana dirigida al público infantil, mientras que en el municipio de Sierra de Gata se celebrará una visita guiada por su arquitectura popular
Las Jornadas Europeas de Patrimonio continúan con su calendario de actividades y este fin de semana ofrecerán propuestas en Trujillo, el viernes 26 de septiembre, y en San Martín de Trevejo, el domingo 28.
En Trujillo tendrá lugar una ruta lúdica, a partir de las 20.30 horas, denominada ‘Yincana arqueológica: Descubre los misterios de Trujillo’. En ella, los participantes, organizados en grupos, deberán localizar antiguos grabados realizados en sillares de granito y reutilizados en el conjunto monumental de la ciudad.
Los vestigios incluyen tableros de juegos como alquerques y máncalas, así como epígrafes romanos. Los equipos, con linterna en mano, buscarán las inscripciones en distintos puntos del casco histórico y acumularán pegatinas como prueba de cada hallazgo. Al final de la prueba, el grupo ganador recibirá un obsequio simbólico.
Acompañados de adultos
La actividad tiene una duración prevista de dos horas y media, está dirigida a menores y al tratarse de un juego nocturno deberán estar acompañados de adultos, y llevar linterna, móvil o similar. La estatua de Francisco Pizarro de la plaza Mayor será el lugar de salida.
San Martín de Trevejo
Mientras que domingo por la mañana, el programa contempla una visita guiada por la arquitectura popular de San Martín de Trevejo, un municipio cacereño que atesora el reconocimiento de Bien de Interés Cultural.
La actividad está prevista para 50 participantes y la cita comenzará a las 10.30 horas y partirá de la calle del Fuerte.
