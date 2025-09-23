Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La marcha contra el cáncer de Trujillo reúne a 2.206 participantes en su XIV edición

Vecinos de todas las edades volvieron a mostrar, este domingo, su compromiso con la investigación y con la lucha contra esta enfermedad

Participantes de la marcha contra el cáncer, a su salida desde la plaza Mayor.

Participantes de la marcha contra el cáncer, a su salida desde la plaza Mayor. / El Periódico

Yolanda Jiménez

Yolanda Jiménez

La marcha contra el cáncer volvió a teñir de rosa las calles de la ciudad trujillana este domingo, con una importante respuesta vecinal. En total, se vendieron 2.206 dorsales, una cifra que, aunque menor que la edición pasada, en la que fueron alrededor de 2.800, sigue reflejando el compromiso de la ciudadanía con la investigación y la lucha contra esta enfermedad.

Así, la cita, que ya se ha convertido en una tradición del mes de septiembre, congregó a participantes de todas las edades, que recorrieron el itinerario de cinco kilómetros previsto para la ocasión, con ambiente festivo y solidario.

No faltaron las familias, con coches de bebés, las mascotas y personas mayores, que aunque realizaron solo parte del recorrido, se mostraron satisfechas por asistir.

Los fondos recaudados por la Junta Local de Trujillo con la venta de dorsales y con algunas donaciones, irán destinados a proyectos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que cada año, canaliza estas aportaciones hacia la investigación oncológica y a diversos programas centrados en la atención de los pacientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La piscina natural más accesible de Cáceres
  2. Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
  3. El herido en los toros de Guadalupe sigue en estado grave: 'El pitón entró por la pierna y salió por el abdomen
  4. Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
  5. Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre
  6. El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
  7. El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
  8. Cabezuela invierte 105.000 euros para mejorar la piscina La Pesquerona

Las Azules convocan a Trujillo a un nuevo mercadillo solidario

Las Azules convocan a Trujillo a un nuevo mercadillo solidario

La marcha contra el cáncer de Trujillo reúne a 2.206 participantes en su XIV edición

La marcha contra el cáncer de Trujillo reúne a 2.206 participantes en su XIV edición

El Monasterio de Yuste, reflexión bajo el sol

El Monasterio de Yuste, reflexión bajo el sol

Naturgy construye en Campo Arañuelo la mayor planta fotovoltaica de España

Naturgy construye en Campo Arañuelo la mayor planta fotovoltaica de España

Morales impulsa una mayor financiación para cooperación: busca destinar el 0,7% del presupuesto de la Diputación de Cáceres a estos proyectos

Morales impulsa una mayor financiación para cooperación: busca destinar el 0,7% del presupuesto de la Diputación de Cáceres a estos proyectos

La Vera a cuatro patas: 10 planes pet-friendly en el paraíso extremeño

La Vera a cuatro patas: 10 planes pet-friendly en el paraíso extremeño

Detienen a un hombre de 38 años por tráfico de drogas, "pillado" con 1.000 dosis de cocaína en Aldea del Cano

Detienen a un hombre de 38 años por tráfico de drogas, "pillado" con 1.000 dosis de cocaína en Aldea del Cano

Un joven de Montehermoso, coronado como Míster España: "Fue un honor representar a la provincia de Cáceres"

Un joven de Montehermoso, coronado como Míster España: "Fue un honor representar a la provincia de Cáceres"
Tracking Pixel Contents