La marcha contra el cáncer de Trujillo reúne a 2.206 participantes en su XIV edición
Vecinos de todas las edades volvieron a mostrar, este domingo, su compromiso con la investigación y con la lucha contra esta enfermedad
La marcha contra el cáncer volvió a teñir de rosa las calles de la ciudad trujillana este domingo, con una importante respuesta vecinal. En total, se vendieron 2.206 dorsales, una cifra que, aunque menor que la edición pasada, en la que fueron alrededor de 2.800, sigue reflejando el compromiso de la ciudadanía con la investigación y la lucha contra esta enfermedad.
Así, la cita, que ya se ha convertido en una tradición del mes de septiembre, congregó a participantes de todas las edades, que recorrieron el itinerario de cinco kilómetros previsto para la ocasión, con ambiente festivo y solidario.
No faltaron las familias, con coches de bebés, las mascotas y personas mayores, que aunque realizaron solo parte del recorrido, se mostraron satisfechas por asistir.
Los fondos recaudados por la Junta Local de Trujillo con la venta de dorsales y con algunas donaciones, irán destinados a proyectos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que cada año, canaliza estas aportaciones hacia la investigación oncológica y a diversos programas centrados en la atención de los pacientes.
