El pueblo de Cáceres que otorga 3.000 euros por cada niño menor de tres años: "Por el incremento del coste de la vida"

"Como respuesta al incremento del coste de la vida, la subida del IPC y el encarecimiento de productos básicos como alimentos, electricidad o carburantes". Ese es el motivo por el que la alcaldesa de un pueblo rayano de la provincia de Cáceres ha lanzado una ayuda a la natalidad para los familias que decidan tener hijos en su municipio. "Varios núcleos familiares, incluso cuando disponen de dos sueldos, tienen dificultades para llegar a fin de mes", indican en el texto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 16 de septiembre.

Cantidad

Por ello, el Ayuntamiento de Alcántara establece una cuantía de 3.000 euros a razón de 1.000 por año hasta que el menor de edad alcance los tres años. La concesión de ayudas se efectuará hasta agotarse el crédito disponible destinado a esta convocatoria, que suma una cantidad total de 16.000 euros por cada curso. Esto viene a suponer que la localidad tiene unos 16 niños en edad de 0 a 3 tres años.

Bases

Las bases, que ya han sido publicadas, servirán para ayudar a las familias en la adquisición de todo tipo de productos necesarios para la atención, cuidado, crianza y educación de los menores, tales como productos de alimentación, accesorios, ropa, salud e higiene y de primera necesidad para la familia. "Solo queremos apoyar a los progenitores, ya sean casados, parejas de hecho o familias monoparentales", cuenta el texto, redactado por el equipo de la alcaldesa, Mónica Grados. También pueden solicitarlo los adoptantes de niños.

CEDIDO

Beneficiario

Para ser beneficiario de esta ayuda, hay que solicitar la prestación antes del 31 de diciembre de este año. Además, al menos uno de los dos progenitores debe tener residencia legal en Alcántara, estar empadronados durante los doce meses previos a la fecha de solicitud de forma ininterrumpida, no tener deudas con la Seguridad Social o el consistorio y no haber sido beneficiario de otra ayuda en régimen de concurrencia competitiva para la misma finalidad.

Solicitud

Para presentar la solicitud, es necesario incluir el impreso cumplimentado dirigido a la alcaldesa, un modelo en el que aparezca el importe que se desea recibir, un documento identificativo de los solicitantes, una fotocopia del libro de familia, la declaración responsable de los requisitos exigidos y autorización expresa para la consulta de los datos de empadronamiento.

