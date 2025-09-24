Agricultores se movilizan en Pozuelo de Zarzón para exigir precios dignos para la aceituna

Agricultores de las comarcas del norte de Extremadura se movilizaron este miércoles en Pozuelo de Zarzón, para protestar por la falta de negociación de los contratos de compraventa de aceituna de mesa y exigir unos precios "dignos".

Convocados por la organización agraria La Unión Extremadura, los olivareros realizaron una tractorada y se concentraron desde primera hora de la mañana a la entrada de la localidad cacereña.

Allí, el secretario de La Unión Extremadura, Luis Cortés, denunció la situación de "incertidumbre y bloqueo" que sufren los productores de aceitunas a las puertas de la campaña, marcada por una baja producción y una fuerte demanda en los mercados internacionales.

En declaraciones a EFE, señaló que, pese a este escenario, los industriales "se resisten a firmar contratos y a fijar precios, lo que está generando un clima de indefensión entre los agricultores".

Precios

"Este año el precio tiene que ser muy caro, porque no hay aceituna", subrayó Cortés, quien estima que el valor medio debería situarse por encima de 1,32 o 1,35 euros el kilo, en consonancia con los costes de producción y las condiciones del mercado.

Sin embargo, lamentó que "a día de hoy todavía no se ha firmado ni un solo contrato", algo que consideró "incomprensible" en un contexto de escasez de oferta y elevada demanda.

Ante esta situación, La Unión Extremadura convocó una primera manifestación para exigir la firma inmediata de contratos que garanticen precios dignos.

Advierten de un paro general

La organización agraria advierte de que, si no se atienden sus reivindicaciones, el siguiente paso será un paro general: "No se coge una aceituna de verdeo en tanto en cuanto no se cierren todos los contratos. O se firman todos o no hay recogida este año", afirmó el secretario de La Unión.

Criticos con un estudio

El dirigente agrario también criticó duramente un informe elaborado por la Universidad de Extremadura, con apoyo de la Junta de Extremadura, que concluye que producir un kilo de aceituna en 2025 será más barato que en 2022.

Según Cortés, se trata de un estudio "de vergüenza", que "falsea estadísticas oficiales" para justificar precios más bajos y que, además, introduce referencias a los márgenes del sector industrial, algo que a su juicio "carece de sentido" en un análisis de costes de producción.

"Entendemos que hay directrices de la Junta para hacer un informe ad hoc para los industriales y no estamos dispuestos a permitirlo", señaló.

"Mafia"

Cortés advirtió de que detrás de esta estrategia hay un intento de "recortar unos céntimos por kilo" a los agricultores, pese a que al consumidor apenas le supondría un céntimo más por bolsa de aceitunas.

Así, acusó al sector industrial de "actuar como una mafia", coordinándose para imponer condiciones que "vulneran la libre competencia y la ley de la cadena alimentaria".

Vital para la economía rural

El secretario de La Unión Extremadura defendió que el olivar es vital para la economía y la vida social del norte de Cáceres, una zona donde el cultivo es prácticamente un monocultivo.

"Si desaparece el olivar, desaparecerán primero las almazaras y después la viabilidad de los pueblos", advirtió Cortés antes de reclamar que los agricultores puedan "vivir dignamente de su trabajo" en un sector del que depende la supervivencia de muchas comarcas rurales.