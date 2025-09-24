La Asociación de Coros y Danzas Virgen del Rosario celebra su 45 aniversario este viernes en Huertas

Huertas de Ánimas se prepara para vivir una cita histórica. Este viernes, la Asociación de Coros y Danzas Virgen del Rosario conmemorará su 45 aniversario con un multitudinario festival, en la plaza que lleva su nombre. De hecho, más de 140 personas de varias generaciones se subirán al escenario para celebrar una intensa andadura al servicio de la cultura popular.

La cita, que dará comienzo a las 21.30, tendrá un marcado carácter festivo y emotivo, por lo que no faltarán imágenes y recuerdos para quienes han contribuido, a lo largo de los años, a mantener viva la identidad de Huertas.

Desde 1980, la agrupación ha difundido la música y las danzas tanto de la provincia como de la región, desde el ámbito local hasta el internacional, acumulando más de 800 actuaciones a lo largo de su trayectoria. Concretamente, su primera intervención se desarrolló durante un ofertorio, en la fiesta de Huertas de la Magdalena.

Desde entonces, han sido muchas las personas que han formado y forman parte de la asociación, lo que convierte a este aniversario en un punto de encuentro entre el pasado y el presente. «Son muchos los compañeros que se están reencontrando después de años sin verse», señala Goyi Delgado, responsable de la asociación. «Durante estas semanas de ensayos hemos recordado anécdotas y hemos reforzado ese sentimiento de pertenencia a una historia común», sostiene la directora musical de esta agrupación.

Con la vista en el futuro

Más allá de esta conmemoración, enmarcada en el programa de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que comienzan este sábado, con el novenario, la asociación ya tiene en mente algunos de los proyectos que le gustaría iniciar y recuperar próximamente. Uno de ellos, basado en reanudar la actividad de las aclamadas escuelas infantiles.

En este sentido, cabe destacar que el colectivo formó tanto a grupos de danza mixtos como a varias rondallas infantiles, que además de aprender las canciones del repertorio más popular, se iniciaron en el aprendizaje de instrumentos tradicionales. Muchos de estos componentes, pasaron de los grupos infantiles a los juveniles y actualmente, pertenecen a las agrupaciones titulares y hasta comparten escenario con otras generaciones de su familia.