Música
La comarca de Tajo-Salor celebra un fin de semana al ritmo de la guitarra
El Festival Internacional de Guitarra Arroyo de la Luz llega a Brozas, Alcántara y Garrovillas de Alconétar
La comarca de Tajo-Salor celebrará este fin de semana tres conciertos enmarcados en el Festival Internacional de Guitarra Arroyo de la Luz. Tras los recitales en el municipio arroyano, que en ediciones anteriores era la única localidad anfitriona, el evento musical llega a tres nuevos pueblos de la mancomunidad: Brozas, Alcántara y Garrovillas de Alconétar.
Alcántara
El viernes 26 de septiembre, Álvaro Toscano, galardonado con el premio del Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega, ofrecerá un recital en el centro cultural ‘La Sinagoga’ de Alcántara.
Garrvillas de Alconétar
Al día siguiente, el Corral de Comedias de Garrovillas de Alconétar acogerá la música de Daniel Sánchez Seijo, ganador del concurso Ángel Iglesias 2024, y Cáceres Guitar Quartet.
Brozas
La programación de conciertos cerrará el domingo 28 de septiembre en el auditorio de la Casa de la Cultura de Brozas, con un recital que protagonizarán dos interpretes con raíces extremeñas: Ester Esteban, flauta piccolo solista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y Javier Lucío, guitarrista que recibe su formación musical en el Conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres.
- La piscina natural más accesible de Cáceres
- Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
- Cierra el restaurante Sésamo, referente de la hostelería de calidad en Hervás
- Leticia Sabater, Camela, Azúcar Moreno o Medina Azahara: los conciertos que no te puedes perder en Cáceres en septiembre
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- El Abuelo': la casa rural municipal de un pueblo de Cáceres
- Cabezuela invierte 105.000 euros para mejorar la piscina La Pesquerona
- Estos son los pueblos de Cáceres que tendrán contadores de agua digitales