La comarca de Tajo-Salor celebra un fin de semana al ritmo de la guitarra

La comarca de Tajo-Salor celebrará este fin de semana tres conciertos enmarcados en el Festival Internacional de Guitarra Arroyo de la Luz. Tras los recitales en el municipio arroyano, que en ediciones anteriores era la única localidad anfitriona, el evento musical llega a tres nuevos pueblos de la mancomunidad: Brozas, Alcántara y Garrovillas de Alconétar.

Alcántara

El viernes 26 de septiembre, Álvaro Toscano, galardonado con el premio del Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega, ofrecerá un recital en el centro cultural ‘La Sinagoga’ de Alcántara.

Garrvillas de Alconétar

Al día siguiente, el Corral de Comedias de Garrovillas de Alconétar acogerá la música de Daniel Sánchez Seijo, ganador del concurso Ángel Iglesias 2024, y Cáceres Guitar Quartet.

Recital de Ricardo Gallén en Arroyo de la Luz. / Ayuntamiento de Arroyo de la Luz

Brozas

La programación de conciertos cerrará el domingo 28 de septiembre en el auditorio de la Casa de la Cultura de Brozas, con un recital que protagonizarán dos interpretes con raíces extremeñas: Ester Esteban, flauta piccolo solista de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y Javier Lucío, guitarrista que recibe su formación musical en el Conservatorio Hermanos Berzosa de Cáceres.