Cortado un tramo de la CC-227 por un incendio en Malpartida de Plasencia

La Guardia Civil ha cortado al tráfico temporalmente un tramo de la CC-227 por un incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el término de Malpartida de Plasencia. El corte al tráfico se comprende entre los puntos kilométricos 0 y 3 para facilitar las labores de los medios de extinción, tal y como ha informado la Guardia Civil.

En las tareas intervienen medios del Plan Infoex y del Sepei de Cáceres.