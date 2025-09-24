Los pueblos de Cáceres afectados por los incendios tendrán equipos para conocer la calidad del agua

El gerente del Consorcio Medio Ambiente y Aguas Provinciales de Cáceres, MásMedio, entidad pública dependiente de la Diputación de Cáceres, Gustavo Pérez, anunció que, tal y como se trasladó en su día al Comité de Incendios, ya se han adquirido equipos de medición cualitativa de PH y de turbidez para repartir a los ayuntamientos afectados por los incendios, de modo que «nos adelantemos a las lluvias, y ahora que no hay problemas poder controlar diariamente la variación de la calidad en las captaciones de agua bruta».

Equipos de medición de agua. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Equipos

MásMedio hará llegar estos equipos a los operarios de los distintos ayuntamientos afectados, y se realizará una formación in situ a la persona responsable «para que sepa cómo operan, cómo se calibra y cómo debe anotar los resultados que nos hará llegar de forma semanal para ir comprobando el estado de las captaciones». En este sentido, Pérez incide en la importancia de la actuación rápida de los operarios, «que están día a día en el servicio y son los que van a llegar más rápido y van a poder alertarnos frente a un incremento del PH o de la turbidez».

Efectos adversos

«Es una medida que nos va a permitir adelantarnos a posibles efectos adversos, a valorar la necesidad o no de cerrar una captación, y va a ser especialmente importantes después saber el tiempo que hemos tardado, el tiempo que tarda una captación en volver a recuperar la normalidad y poder volver a introducirla dentro del servicio de abastecimiento», concluye.