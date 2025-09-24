Quejas en Valencia de Alcántara por la ausencia de matrona en su centro de salud

La Plataforma Ciudadana por un Hospital en Sierra de San Pedro denuncia la ausencia de matrona o matrón en el Centro de Salud de Valencia de Alcántara.

Una situación que desde el colectivo califican como "grave", puesto que deja a las mujeres embarazadas sin un recurso sanitario especial para el seguimiento de los embarazos y controles necesario. "Lo que pone en riesgo la salud y seguridad tanto de las madres como de los bebés", lamentan. Según las confirmaciones que han recibido a la plataforma, la baja se prolongará tres meses.

La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura indica que la falta de matrona se de debe a una ausencia por permiso de descanso maternal y asegura que desde "el primer momento se ha ofrecido una solución a las usuarias afectadas".

Desde la agrupación ciudadana demandan que, "al menos", se asegure la presencia de una matrona una vez a la semana en Valencia de Alcántara para garantizar la "atención mínima" a los embarazos. La falta de este tipo de profesional sanitario no solo supone dejar desatendida a la zona de salud de Valencia de Alcántara, también afecta a las de Santiago de Alcántara y Salorino.

La bolsa no cubre la plaza

La Consejería de Salud y Servicios Sociales afirma que ante la falta de esta especialización se han seguido todos los procedimientos establecidos para garantizar la atención. "Desde el mismo día de la ausencia de la matrona, se ha solicitado sustitución a la bolsa de enfermera especialista en ginecología y obstétrica (matrona), no habiendo ninguna disponible para dichas zonas de salud".

Tras el primer procedimiento, la Junta subraya que se solicitó de "forma urgente" la colaboración de matronas de las Áreas de Salud limítrofes, pero también resultó "infructuoso".

Desde la consejería sostienen que siguen trabajando "activamente" para contratar una matrona cuando exista disponibilidad en bolsa, con el objetivo de restablecer "la atención habitual lo antes posible".

Recogen las citas

Mientras tanto, el Gobierno autonómico confirma que han contactado con "todas" las usuarias, recogido las citas pendientes y elaborado una agenda en horario de tarde en Valencia de Alcántara, "que será atendida por matronas de la propia Área de Salud".

Una solución que, según la Junta, ha tenido "una buena aceptación y colaboración de las usuarias, quienes han mostrado comprensión y disposición antes la reorganización temporal". Asimismo, mencionan que de forma paralela siguen con la gestión de nuevas citas para generar agenda de tarde y "asegurar la asistencia profesional en la semana de gestación o puerperio que corresponda".

Gestión de reclamaciones

Por otra parte, la Plataforma Ciudadana por un Hospital en la Sierra de San Pedro animan a las personas afectadas por la falta de servicio de matrona a presentar una reclamación oficial. Asimismo, se comprometen a ayudar a gestionarlas si se las hacen llegar a través de cualquiera de sus canales de contacto.

Manifestaciones de la plataforma ciudadana por Valencia de alcántara y Mérida / Cedidas por la Plataforma Ciudadana Hospital Sierra de San Pedro

Por último, el colectivo denuncia que "no podemos permitir que nuestros pueblos sigan siendo tratados como ciudadanos de segunda. La maternidad es un derecho y la salud de las mujeres y de los bebés no puede esperar". Asimismo, manifiesta su oposición a los "recortes y excusas", así como exigen soluciones inmediatas.

