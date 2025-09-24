Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segundo ejercicio practicado este año

Robo en Zebreira y detención en el Puente de Alcántara: así ha sido el simulacro de la Guardia Civil

La actuación sirve para mejorar la coordinación entre la Benemérita y la GNR de Portugal

Guardia Civil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

La Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres y la Guarda Nacional Republicana (GNR) han llevado a cabo este miércoles un simulacro coordinado de persecución policial transfronteriza, cuyo inicio ha tenido lugar en Zebreira (Portugal) y ha finalizado en el Puente de Alcántara (Cáceres).

Simulacro

Es el segundo simulacro practicado durante este año. Estos servicios se enmarcan en los convenios internacionales de cooperación transfronteriza establecidos entre los dos países.

Finalidad

La finalidad de estos ejercicios es poner de manifiesto la coordinación y la cooperación policial, a la vez que la comunicación entre ambos cuerpos policiales ante situaciones reales que puedan producirse.

Persecución

En este caso, el seguimiento se ha iniciado en tierras portuguesas tras la comisión de un atraco por parte de dos individuos armados que posteriormente han emprendido su huida hacia territorio español.

Comunicación

Desde este momento ha sido clave la comunicación entre ambos cuerpos policiales para desarrollar el dispositivo y lograr el fin esperado, la detención de ambos hombres, la cual se produjo después de un seguimiento controlado desde la localidad de Zebreira (Portugal) por parte de la GNR, recorriendo la carretera EX -207, hasta que los agentes interceptaron el vehículo en el Puente de Alcántara (Cáceres) y retuvieron a sus ocupantes a la espera de la llegada de la Guardia Civil, que fue la encargada de efectuar la detención de los presuntos atracadores.

Dispositivo

El dispositivo, al que han asistido mandos de ambas Instituciones, ha finalizado con éxito y sin incidentes, y va a permitir a ambas partes hacer un juicio crítico con el que poder subsanar, de manera conjunta, posibles incidencias para hacer frente a los casos reales.

Compromiso

La Guardia Civil y la GNR continúan comprometidos, tanto en el ámbito de servicios conjuntos como en el ámbito de la seguridad en la franja fronteriza, orientados todos estos servicios a la seguridad y la coordinación eficaz frente a actividades delictivas que puedan desembocar en persecuciones similares.Además, refuerzan la cooperación policial transfronteriza y sientan las bases para futuras operaciones conjuntas ante hechos delictivos que puedan afectar a las zonas limítrofes de ambos países.

