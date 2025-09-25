Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Trujillo inicia los preparativos de la Cabalgata de Reyes

Convoca a las asociaciones y colectivos interesados a una reunión, el lunes, a las siete

Cabalgata de Reyes en Trujillo.

Cabalgata de Reyes en Trujillo. / El Periódico

Yolanda Jiménez

El Ayuntamiento de Trujillo ha convocado a todas las asociaciones, colectivos y entidades locales a participar en la reunión inicial de organización de la Cabalgata de Reyes 2026. La cita, según indica el llamamiento, tendrá lugar el próximo lunes, 29 de septiembre, a las siete de la tarde, en el mismo consistorio.

El objetivo del encuentro es coordinar ideas y comenzar con la planificación de las carrozas, con el fin de garantizar un desfile memorable, que mantenga la ilusión de pequeños y mayores. 

El ayuntamiento recuerda que la participación ciudadana es clave para el desarrollo de esta propuesta, por lo que animan a los colectivos interesados a sumarse a esta primera convocatoria, en la que se establecerán las bases para preparar el evento.

