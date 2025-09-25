La Diputación de Cáceres destina 200.000 euros a los pueblos afectados por los incendios

La Diputación de Cáceres aprobó este jueves por unanimidad, en su última sesión plenaria, destinar un total de 200.000 euros a los municipios de la provincia que hayan sufrido incendios durante este verano. Este importe tiene como objetivo ayudar a los ayuntamientos a cubrir los gastos derivados tanto de la extinción de los fuegos como de la limpieza y retirada de restos una vez sofocados.

El dinero se distribuirá de manera equitativa entre dos tipos de gastos: corrientes, como el avituallamiento de los equipos que han ayudado a la extinción o cualquier otro desembolso, y de capital, destinados a reponer inversiones destruida por el incendio, como mobiliario o edificios, explicó Luis Fernando García Nicolás, vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, durante la rueda de prensa previa al pleno.

Tipo de gastos

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ánbgel Morales, señaló en el pleno que estos fondos estarán disponibles para hacer frente a gastos que han tenido que acometer los ayuntamientos como la realización de cortafuegos para evitar la propagación de las llamas, la reposición de material calcinado que afecta el suministro de agua o el desembolso de apoyo logístico a los bomberos.

Disponible para todos los municipios

El vicepresidente tercero confirmó que la ayuda estará abierta para todos los municipios que hayan sufrido incendios, incluidas las últimas localidades afectadas en las últimas semanas de este verano. Además, recalcó que también podrán acceder a la subvención aquellos municipios que resulten afectados por futuros incendios hasta el final de año.

Ahora, los ayuntamientos tendrán que concurrir a estas subvenciones. Según explicó García Nicolas, el importe se repartirá en función de las necesidades de cada uno.