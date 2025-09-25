El PP provincial clama por Almaraz: "Somos la única alternativa para mantener el futuro de los pueblos de Cáceres"

La Junta Comarcal del Partido Popular en Campo Arañuelo mantuvo este miércoles una reunión en Talayuela, donde quedó definida la postura y estrategia del partido en la zona: "Ni un paso atrás en la lucha por mantener viva la Central Nuclear de Almaraz, la defensa del sector tabaquero y la puesta en valor de estos pueblos para inversiones y proyectos futuros".

"Inmovilidad"

Al Partido Popular "le preocupa la inmovilidad del actual Gobierno Socialista de Pedro Sánchez" con respecto a la central nuclear y la "inacción de los sus representantes socialistas en la provincia y en los pueblos de la zona, que votan en contra de cualquier iniciativa o posicionamiento a favor de alargar la vida útil de Almaraz".

Panorámica de las dos unidades de la Central Nuclear de Almaraz. / EL PERIODICO

"Cinismo"

Para el PP es "un tremendo ejercicio de cinismo" que alcaldes, concejales, el presidente de la mancomunidad y el del grupo de acción local digan que están en contra del cierre mientras siguen aplaudiendo a su líder nacional, a su ministra y a sus diputados en el Congreso, que una y otra vez votan en contra de las proposiciones presentadas por el Grupo Popular (y aprobadas). "Queda patente que dan más prioridad a no moverse en la foto de su partido, ahora que parece que se tambalea su liderazgo regional".

Garantes

"Nuestros alcaldes y representantes son los mejores garantes para poner en marcha políticas orientadas al futuro, que atraigan empleo y riqueza y que favorezcan al autónomo y al sector empresarial", señalan. Proyectos que ya están llegando a lugares como Navalmoral de la Mata o Talayuela gracias a la gestión de sus alcaldes y al apoyo del Gobierno de María Guardiola, que en estos dos primeros años de gobierno ha aprobado medidas que ya están dando resultados.