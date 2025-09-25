Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Congreso Apimondia en Copenhague

La miel de Cáceres se muestra en el mejor escaparate del mundo

Diputación financia la misión comercial organizada por la Cámara de Comercio con 70.000 euros

Estand de la Diputación de Cáceres en Apimondia.

Ángel García Collado

Cáceres

Más de 7.000 personas de 121 países distintos participan en Copenhague en el Congreso Apimondia, el mayor evento de apicultura a nivel mundial. La Diputación de Cáceres, que apoya al sector apícola de la provincia con acciones que permiten a productores y cooperativas acceder a avances y nuevos mercados, financia con una ayuda nominativa de 70.000 euros a la Cámara de Comercio para la organización de la misión comercial.

Representantes

Participan una decena de representantes de asociaciones de apicultores, organizaciones agrarias, cooperativas de primer y segundo grado, así como la diputada de Ganadería y Agricultura, Angélica García, y delegados de la Cámara de Comercio y de los ayuntamientos de Pinofranqueado y Caminomorisco.

Representantes de la provincia de Cáceres en Apimondia, en Dinamarca.

Subvención

Además, esta subvención ha hecho posible que la provincia cuente con un estand propio y material promocional específico para dar a conocer, de manera directa, la producción apícola y la variedad de mieles de nuestra provincia. Parte de la agenda de las y los participantes en esta misión comercial son los encuentros B2B con empresas de distintos países, el acceso a charlas especializadas y la visita de una explotación apícola local. Igualmente, como parte del programa de la misión, han mantenido encuentros con personal técnico de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dinamarca para conocer en detalle las particularidades del mercado danés y de los países escandinavos.

Apimondia.

Congreso

Apimondia, congreso organizado por la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultura, es un punto de encuentro anual entre científicos y para la puesta en común de los avances tecnológicos, las necesidades y problemáticas del sector, además de ser el polo de atracción más importante de compradores de miel y derivados, como el polen o el propóleo. La próxima cita será en 2027 en Emiratos Árabes Unidos.

