Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres

El pleno de la Diputación de Cáceres dio luz verde este jueves, por unanimidad de sus grupos, a una inversión de 1.266.197,04 euros para el acondicionamiento de las zonas de baños ubicadas en Pinofranqueado y Jerte.

En concreto, las obras en la piscina natural del río Los Ángeles, en Pinofranqueado, contará con un presupuesto total de 795.608,80 euros, financiado en un 85% por la diputación (676.267,48 euros) y el 15% restante por el ayuntamiento local (119.341,32 euros). Se trata de "una de las obras de las más grandes" que se van a ejecutar en materia de acondicionamiento de zonas de baño, según destacó el vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, quien además indicó que esta área de baño hurdana es una de las más extensas de la provincia.

Por su parte, los trabajos en la piscina natural El Nogalón, en Jerte, dispondrá de un montante total de 470.588,24 euros, de los que 400.000 serán aportados por la institución provincial (85%) y 70.588,24 euros por el consistorio de la localidad (15%)

Plan especial de acondicionamiento de zonas de baño

El vicepresidente tercero explicó que las actuaciones incluidas en este plan se centran en las escalas de peces, cuidar del entorno natural, así como en la disposición de compuertas seguras y adaptadas a la normativa vigente, "que es el montante más importante de estas obras".

Además, destacó que la diputación ejecuta un "proyecto integrador" de todo el área de baño que puede llevar integrada actuaciones como la creación de aparcamientos o labores en espacios como chiringuitos o playas. No obstante, subrayó que las inversiones iniciales se centran en la mejora de la seguridad y la conservación del patrimonio y uso.

Objetivo

García Nicolás señaló que la institución provincial busca, a través de este plan de acondicionamiento de zonas naturales de baños, que las piscinas naturales cuenten con una "calidad suficiente" para que puedan disfrutarse en las instalaciones en las"mejores condiciones posibles", así como que dispongan de seguridad jurídica. En este sentido, recordó que en ocasiones la Confederación Hidrográfica ha abierto expedientes de infracción por la apertura de estas zonas sin autorización. "El trabajo va dando sus frutos poco a poco. Aunque se trata de expedientes muy complicados y largos, ya vamos viendo cómo las inversiones van llegando a estas áreas en pro de su mejora y mayor aprovechamiento", afirmó.

Plazos

En cuanto a los plazos, el diputado explicó que se espera licitar las obras antes de final de año. En caso de que no fuera posible, el proceso de licitación pasaría a marzo. Mientras que las intervenciones deben realizarse en verano, puesto que es cuando los ríos presentan un menor caudal.

Cañamero

Aunque las obras en Pinofranquedo y Jerte son las únicas incluidas en este punto del plan especial de acondicionamiento aprobado en el pleno, también se dió luz verde a una ayuda de 58.000 euros destinada a la estructura modular desmontable para mejorar el servicio de la playa del Cancho del Fresno, en Cañamero, reconocida con Bandera Azul.