Pleno de la Diputación de Cáceres
Inyección de más de un millón de euros en dos piscinas naturales de Cáceres
La inversión está destinada a las obras de acondicionamiento que se llevarán acabo en las zonas de baño del río Los Ángeles, en Pinofranqueado, y en El Nogalón, en Jerte
El pleno de la Diputación de Cáceres dio luz verde este jueves, por unanimidad de sus grupos, a una inversión de 1.266.197,04 euros para el acondicionamiento de las zonas de baños ubicadas en Pinofranqueado y Jerte.
En concreto, las obras en la piscina natural del río Los Ángeles, en Pinofranqueado, contará con un presupuesto total de 795.608,80 euros, financiado en un 85% por la diputación (676.267,48 euros) y el 15% restante por el ayuntamiento local (119.341,32 euros). Se trata de "una de las obras de las más grandes" que se van a ejecutar en materia de acondicionamiento de zonas de baño, según destacó el vicepresidente tercero de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, quien además indicó que esta área de baño hurdana es una de las más extensas de la provincia.
Por su parte, los trabajos en la piscina natural El Nogalón, en Jerte, dispondrá de un montante total de 470.588,24 euros, de los que 400.000 serán aportados por la institución provincial (85%) y 70.588,24 euros por el consistorio de la localidad (15%)
Plan especial de acondicionamiento de zonas de baño
El vicepresidente tercero explicó que las actuaciones incluidas en este plan se centran en las escalas de peces, cuidar del entorno natural, así como en la disposición de compuertas seguras y adaptadas a la normativa vigente, "que es el montante más importante de estas obras".
Además, destacó que la diputación ejecuta un "proyecto integrador" de todo el área de baño que puede llevar integrada actuaciones como la creación de aparcamientos o labores en espacios como chiringuitos o playas. No obstante, subrayó que las inversiones iniciales se centran en la mejora de la seguridad y la conservación del patrimonio y uso.
Objetivo
García Nicolás señaló que la institución provincial busca, a través de este plan de acondicionamiento de zonas naturales de baños, que las piscinas naturales cuenten con una "calidad suficiente" para que puedan disfrutarse en las instalaciones en las"mejores condiciones posibles", así como que dispongan de seguridad jurídica. En este sentido, recordó que en ocasiones la Confederación Hidrográfica ha abierto expedientes de infracción por la apertura de estas zonas sin autorización. "El trabajo va dando sus frutos poco a poco. Aunque se trata de expedientes muy complicados y largos, ya vamos viendo cómo las inversiones van llegando a estas áreas en pro de su mejora y mayor aprovechamiento", afirmó.
Plazos
En cuanto a los plazos, el diputado explicó que se espera licitar las obras antes de final de año. En caso de que no fuera posible, el proceso de licitación pasaría a marzo. Mientras que las intervenciones deben realizarse en verano, puesto que es cuando los ríos presentan un menor caudal.
Cañamero
Aunque las obras en Pinofranquedo y Jerte son las únicas incluidas en este punto del plan especial de acondicionamiento aprobado en el pleno, también se dió luz verde a una ayuda de 58.000 euros destinada a la estructura modular desmontable para mejorar el servicio de la playa del Cancho del Fresno, en Cañamero, reconocida con Bandera Azul.
Otros puntos del pleno
La institución provincial dio luz verde también a la partida de 38.000 euros a la Fundación Universidad Sociedad UEX para el implementar el convenio de prácticas UniRuralUex, con el objetivo de poder igualar los salarios de estos becados con otros estudiantes que tienen becas de características similares.
En el ámbito laboral, el pleno aprobó el aumento de retribuciones del 0,5% del personal al servicio del sector público, en este caso de la Diputación de Cáceres, en aplicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025.
Entre las ayudas en materia de igualdad y políticas sociales, entre ellas, se dieron el visto bueno a la partida de 18.000 euros destinada al programa de empleo jóvenes con dificultad social de la Cruz Roja o la inversión de 15.000 euros para la Asociación Cuidadoqueteveo para la III Temporada Regias del Drag un proyecto Cultural LGTBIQ+Extremadura.
El único punto que no fue aprobado por unanimidad fue la inversión de 595.000 en las mancomunidades de Cáceres para la contratación de personal técnicos al objeto de realizar trabajos de análisis, estudio, diagnóstico y catalogación de recursos. El portavoz del Grupo Popular, Sergio Rey, explicó en el pleno que votaron en contra porque consideran que es una medida ya adoptada en años anteriores y que entienden que no tuvo efecto. En respuesta, el presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, explicó que con esta asignación se pretende reorganizar con los técnicos lo que existe en cada comarca, tanto las debilidades como las fortalezas.
Por último, ambos grupos políticos que forman la diputación dieron el visto bueno a una declaración institucional con motivo del día Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños.
