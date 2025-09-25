'Tierra que une, río que guía': la comarca de Cáceres que estrena nueva marca

El Centro Impulso de Carcaboso reunió en la tarde del miércoles a agentes sociales, tejido empresarial y ciudadanía de los municipios del Valle del Alagón para presentar oficialmente la marca turístico que representará, tanto dentro como fuera de España, a este territorio de la provincia, y lo hará bajo un lema 'Tierra que une, río que guía'.

Impulso

Se trata de un proyecto, impulsado por la Diputación de Cáceres, junto con los agentes del territorio, "un trabajo compartido con el objetivo de posicionar al Valle del Alagón como un destino diferenciado, auténtico y sostenible", dijo la diputada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín Declara, quien subrayó la importancia de "dotar al Valle del Alagón de una identidad propia, que ya tiene, que refuerce su atractivo y lo proyecte en los mercados turísticos nacionales e internacionales".

Nueva marca del Valle del Alagón. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Presentación

La tarjeta de presentación del Valle del Alagón es una marca que fusiona modernidad y raíces a través de un logotipo que une la 'V' de Valle y la 'A' de Alagón, acompañado de la frase o claim 'Tierra que une, río que guía', reflejo del papel vertebrador del río Alagón -ha explicado Martín Declara- y de la riqueza cultural, natural y social del territorio.

Identidad visual

Además de la identidad visual, se dará a conocer el relato turístico y el Plan de Activación de Marca, que contempla campañas de sensibilización local, participación en ferias como Fitur o FIO, colaboraciones con influencers y medios especializados, así como la distribución de kits de marca para empresas y población local.

Nueva imagen del Valle del Alagón. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Trabajo

En la presentación, la diputada puso de relieve que esta marca "es fruto de un trabajo compartido entre instituciones, empresas, asociaciones y vecinos del territorio, con el propósito común de dar mayor visibilidad al Valle del Alagón, impulsar la economía local y reforzar el sentido de pertenencia de su población".

Mapa turístico regional

Así, con esta iniciativa, concluyó, "el Valle del Alagón dará un paso decisivo para situarse en el mapa turístico de Extremadura y de España, ofreciendo un destino amable, lleno de historia, naturaleza, tradiciones y personas que hacen de cada rincón un lugar único".