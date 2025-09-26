Aldeanueva del Camino calienta motores para celebrar una jornada motera con el foco puesto en la seguridad vial

Aldeanueva del Camino vuelve a calentar motores para celebrar este sábado, 27 de septiembre, la cuarta edición de la Jornada Motera de Seguridad Vial. Una cita que no solo es una concentración para los amantes de los vehículos de dos ruedas, también un espacio formativo y de convivencia que combina tecnología y seguridad.

A partir de las 9.30 horas, en el salón 'Mace Forillo' de la localidad cacereña, empezará el evento que, según califican sus organizadores, "tras el éxito y consolidación de las tres ediciones anteriores, estas jornadas se han convertido en una cita única en Extremadura".

Programa

La primera parte de la cita estará dedicada a los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS/ARAS) aplicados a motocicletas. Allí, expertos explicarán su funcionamiento, ventajas y aportaciones para mejorar la seguridad vial del colectivo motorista.

Tras la sesión técnica, llegará la que la organización considera la "gran novedad de esta edición": una ruta motera por los pueblos del Valle del Ambroz, que se presenta como "una oportunidad para redescubrir y poner en valor este territorio tras el incendio de este verano". El recorrido, destacan, "mostrará que su encanto, carreteras paisajísticas y entornos frondosos siguen intactos para el disfrute de vecinos y visitantes".

La jornada concluirá con un toque gastronómico: se ofrecerán migas extremeñas a todos los asistentes y paella para quienes participen en la ruta. Además, habrá castillos hischaples para los pequeños, así como música y animación hasta las dos de la madrugada.

Promoción de la seguridad vial y convivencia

Organizada por el Ayuntamiento de Aldeanueva del Camino y el Club Motero Los Sarapos, las jornadas moteras de 2025, con su doble vertiente tecnológica y paisajística, "refuerzan su papel como referente regional en la promoción de la seguridad vial y la convivencia entre motoristas y ciudadanía", según apunta la entidad convocante