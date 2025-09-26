Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro con la institución provincial

Cáceres colabora en la prevención de trata de mujeres en Paraguay

Adhex señala avances en la creación de una red para prevenir la explotación de mujeres en pequeñas comunidades paraguayas

Encuentro entre las representantes de Adhex y la Diputación de Cáceres.

Encuentro entre las representantes de Adhex y la Diputación de Cáceres.

J. M.

Cáceres

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión con las representantes de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex), Beatriz Cercas y Flor Fondón, para conocer la marcha del proyecto 'Élida. Prevenir la trata de mujeres y niñas en el departamento de Caaguazú, Paraguay', que se desarrolla desde hace tres años con el apoyo de la institución provincial.

Trata en España

Beatriz Cercas explicó que se está avanzando en la creación de una red contra la trata en pequeñas comunidades paraguayas, a través de la cual se trabaja en la sensibilización, "en la ayuda a que se identifiquen las mujeres como víctimas, que no lo vean como una salida económica", así como en la capacitación de determinados agentes, como policías o funcionarios, dando a conocer "lo que pasa aquí en España, uno de los países donde más mujeres paraguayas son víctimas de la trata, y es importante que sepan migrar de manera segura, que no sean engañadas, que conozcan la realidad de lo que pasa aquí".

Reunión entre las representantes de Adhex y la Diputación de Cáceres.

Reunión entre las representantes de Adhex y la Diputación de Cáceres. / Diputación de Cáceres

El objetivo, ampliar la red

Tras estos tres años, el programa continuará con el apoyo de la institución provincial "porque la idea es que se vaya ampliando la red contra la trata, que se vaya creando todo un sistema y un entramado contra la trata en todos los municipios del departamento de Caaguazú".

